Інтерфакс-Україна
Події
20:51 26.06.2025

Зеленський відзначив нагородами спецпризначенців Центру спецоперації "А" СБУ

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Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами спецпризначенців Центру спеціальної операції "А" Служби безпеки України.

"Тільки на вашому рахунку і тільки за час повномасштабного вторгнення, повномасштабного захисту нашої держави вже є знищеної російської військової техніки більш ніж на 5,5 мільярдів доларів. Танки, бойові машини, системи РЕБ та інше обладнання і це ще без врахування результатів вашої операції "Павутина", - сказав Зеленський під час церемонії нагородження.

Президент подякував воїнам за те, що вони роблять для захисту держави. Окрім того, присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблих.

Теги: #сбу #зеленський

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