Лідери ЄС закликали держави-члени продовжувати надавати Україні військову підтримку та зробити внесок в гарантії безпеки – висновки

Європейська рада закликала держави-члени Європейського союзу продовжувати надавати Україні військову підтримку, прискорити підтримку та розвиток українського ВПК та зробити свій внесок в гарантії безпеки для України.

Про це йдеться у висновках засідання Європейської ради, яке проходить у Брюсселі. Документ був ухвалений 26 країнами-членами ЄС. Не підтримала Угорщина.

"Європейська Рада закликає держави-члени продовжувати активізувати зусилля для задоволення нагальних військових та оборонних потреб України, зокрема, постачання систем протиповітряної оборони та боротьби з безпілотниками, а також великокаліберних боєприпасів, щоб допомогти Україні, здійснюючи своє невід'ємне право на самооборону, захищати своїх громадян та територію від щоденних посилених атак Росії", - сказано в документі.

Європейська Рада також підкреслила важливість прискорення роботи з "подальшої підтримки та розвитку оборонної промисловості України та поглиблення її співпраці та інтеграції з європейською оборонною промисловістю". Рада також закликала до якомога швидшого впровадження рішень у рамках Європейського фонду миру. "Вона підкреслює важливість компонента військових потреб ініціативи G7 ERA. Для того, щоб мир був тривалим, всеохопна мирна угода повинна супроводжуватися надійними та достовірними гарантіями безпеки для України, щоб стримати майбутню російську агресію. Європейський Союз та держави-члени готові зробити свій внесок у гарантії безпеки, зокрема, підтримуючи здатність України стримувати агресію та ефективно захищатися виходячи з їхніх відповідних компетенцій та можливостей, відповідно до міжнародного права", - заявляють лідери ЄС.

Крім того, у висновках зазначається, що для цієї мети ЄС та держави-члени "зобов'язані сприяти навчанню та оснащенню Збройних сил України". Вся військова підтримка, а також гарантії безпеки для України будуть надаватися з повною повагою до політики безпеки та оборони певних держав-членів та з урахуванням інтересів безпеки та оборони всіх держав-членів", - наголошується у висновках.