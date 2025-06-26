Двох цивільних поранено на Харківщині через авіаудар ворога - ДСНС

Двоє цивільних людей зазнали поранень на Харківщині, коли у четверг близько 16:00 ворог завдав авіаудару по прифронтовому населеному пункту Ізюмського району, повідомляє ДСНС.

"Бомба поцілила у господарчу споруду на території сільськогосподарського підприємства. За попередніми даними внаслідок вибуху 2 цивільних людей зазнали поранень. Медики ДСНС надали постраждалим необхідну допомогу", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

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