Інтерфакс-Україна
Події
15:03 26.06.2025

Визнання РФ загрозою євроатлантичному простору принципово важливо для України - голова комітету Ради з питань інтеграції до ЄС

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Визнання РФ загрозою євроатлантичному простору принципово важливо для України - голова комітету Ради з питань інтеграції до ЄС
Фото: https://www.facebook.com/ivanna.klympushtsintsadze

Визнання Росії довготривалою загрозою для всього євроатлантичного простору має ключове значення для України, вважає голова комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе (фракція "Європейська солідарність").

"Для нас принципово важливо, що росія визнана довготривалою загрозою для усього євроатлантичного простору і що окремо в рішенні прописана необхідність допомоги Україні, оскільки її безпека є важливою для безпеки всього Альянсу", - сказала Климпуш-Цинцадзе агентству "Інтерфакс-Україна" у четвер, коментуючи результати саміту Північноатлантичного альянсу.

Вона наголосила, що для України є позитивним факт, що всі попередні рішення інших самітів НАТО залишилися в силі, в тому числі стосовно її майбутнього в Північноатлантичному альянсі.

"Це те, що далі нам дає можливість працювати з партнерами, в тому числі й в цьому напрямку", - підкреслила політик.

За словами Климпуш-Цинцадзе, хотілось би, щоб на саміті йшлося про негайне забезпечення України усім необхідним для боротьби з російською агресією та захисту.

"Ми, безумовно, раді заявам Генерального секретаря НАТО Марка Рютте про те, що Україна цьогоріч отримує понад ті 50 мільярдів, які були заплановані та надані минулого року, але не мало б йтися про окремі кілька мільярдів чи відсотків збільшення цієї допомоги, а мало б йтися про максимальне негайне забезпечення України усім потрібним", - зазначила народна депутатка.

Климпуш-Цинцадзе зауважила, що багато хто, зокрема з Європейських держав-членів НАТО, певно, зітхнув з полегшенням після саміту в Гаазі.

"Адже вдалося цю жорстку і складну частину шляху розвитку Альянсу пройти без катастрофічних негативних наслідків, як це могло ще видаватися потенційно можливим кілька місяців чи навіть тижнів тому", - наголосила Климпуш-Цинцадзе.

Вона звернула увагу на два важливих компоненти рішення Саміту для країн-членів Альянсу.

"Це - збільшення оборонних та повʼязаних з обороною витрат до 5% ВВП протягом 10 років і підтвердження зобовʼязань згідно 5 статті Угоди - один за всіх і всі за одного", - зазначила політик.

Але на думку Климпуш-Цинцадзе необхідно усвідомлювати що 3,5% на прямі оборонні витрати у найближчий час будуть прагнути досягати лише ті країни, які чітко розуміють загрози і ризики, а інші, що не відчувають настільки нагально цих викликів, будуть відкладати досягнення цих цілей аж до кінця десятиліття, коли це буде неминуче потрібно.

"Це означає, що насправді Саміт пройшов по такому тонкому лезу і отримав серединне консенсусне рішення, але і далі Альянс в цілому не усвідомлює нагальності і необхідності бути спроможним себе обороняти, зокрема на європейських теренах і необхідністі в рази пришвидшувати кожну дію в напрямку посилення оборонних потужностей", - підкреслила голова комітету.

За словами Климпуш-Цинцадзе, надзвичайно важливо як далі розвиватимуться події.

"Головне - як реалізовуватиметься це, навіть дуже коротке, але важливе рішення Саміту", - сказала вона.

Теги: #загроза #климпуш_цинцадзе #рф

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