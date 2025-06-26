В одного з порушників НМТ виявили шпаргалку з таблицею множення

Директорка Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяна Вакуленко заявляє, що в одного із порушників національного мультипредметного тесту (НМТ) виявили шпаргалку з таблицею множення.

"Були дуже дивні ситуації для нас. Наприклад, у одного з порушників виявили шпаргалку, але те, що було на цій шпаргалці здивувало абсолютно всіх організаторів оцінювання. Це була таблиця множення. Тут дійсно варто замислитися про те, що є основою навчання і як забезпечити опанування базових знань і навичок в межах кожного із навчальних предметів", - сказала вона в ефірі національного телемарафону в четвер.

Крім того, Вакуленко розповіла, що як і минулі роки є певна кількість порушників правил проходження НМТ, але їх небагато.

Раніше Вакуленко спростовувала інформацію із соціальних мереж про складність і "відірваності від реальності" НМТ з математики. Зокрема, вона підкреслювала, що для подолання мінімального прохідного балу потрібно знати предмет на рівні 7-го класу.

"На мій погляд, якщо вступник або вступниця не здатні виконати завдання 5, 6, 7 класів, то, напевно що, потрібно дещо почекати з вищою освітою і потрібно надолужити шкільні програми для того, щоб комфортно себе почувати у закладах вищої освіти", - заявляла директорка.

Як повідомлялося, у 2025 році НМТ включає тестування з обов'язкових навчальних предметів: "українська мова", "математика", "історія України" та навчального предмета за вибором ("іноземна мова", "біологія", "географія", "фізика", "хімія", "українська література"). НМТ з історії України охоплюватиме весь курс історії з найдавніших часів до сьогодення. Тестування відбуватиметься під час основних і додаткових сесій. Основні відбулися протягом 14 травня - 25 червня; додаткові пройдуть 14-25 липня.

Раніше УЦОЯО спростовував поширену в соціальних мережах інформацію про зміст НМТ з історії України, про складність і "відірваності від реальності" НМТ з математики, про надмірну складність НМТ з англійської мови, а також заявив, що жодна з добірок тестових завдань НМТ з англійської мови не містить запитань IELTS чи інших міжнародних тестів.