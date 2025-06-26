Інтерфакс-Україна
Події
14:46 26.06.2025

В одного з порушників НМТ виявили шпаргалку з таблицею множення

2 хв читати
В одного з порушників НМТ виявили шпаргалку з таблицею множення

Директорка Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяна Вакуленко заявляє, що в одного із порушників національного мультипредметного тесту (НМТ) виявили шпаргалку з таблицею множення.

"Були дуже дивні ситуації для нас. Наприклад, у одного з порушників виявили шпаргалку, але те, що було на цій шпаргалці здивувало абсолютно всіх організаторів оцінювання. Це була таблиця множення. Тут дійсно варто замислитися про те, що є основою навчання і як забезпечити опанування базових знань і навичок в межах кожного із навчальних предметів", - сказала вона в ефірі національного телемарафону в четвер.

Крім того, Вакуленко розповіла, що як і минулі роки є певна кількість порушників правил проходження НМТ, але їх небагато.

Раніше Вакуленко спростовувала інформацію із соціальних мереж про складність і "відірваності від реальності" НМТ з математики. Зокрема, вона підкреслювала, що для подолання мінімального прохідного балу потрібно знати предмет на рівні 7-го класу.

"На мій погляд, якщо вступник або вступниця не здатні виконати завдання 5, 6, 7 класів, то, напевно що, потрібно дещо почекати з вищою освітою і потрібно надолужити шкільні програми для того, щоб комфортно себе почувати у закладах вищої освіти", - заявляла директорка.

Як повідомлялося, у 2025 році НМТ включає тестування з обов'язкових навчальних предметів: "українська мова", "математика", "історія України" та навчального предмета за вибором ("іноземна мова", "біологія", "географія", "фізика", "хімія", "українська література"). НМТ з історії України охоплюватиме весь курс історії з найдавніших часів до сьогодення. Тестування відбуватиметься під час основних і додаткових сесій. Основні відбулися протягом 14 травня - 25 червня; додаткові пройдуть 14-25 липня.

Раніше УЦОЯО спростовував поширену в соціальних мережах інформацію про зміст НМТ з історії України, про складність і "відірваності від реальності" НМТ з математики, про надмірну складність НМТ з англійської мови, а також заявив, що жодна з добірок тестових завдань НМТ з англійської мови не містить запитань IELTS чи інших міжнародних тестів.

Теги: #нмт #порушення #таблиця

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:25 26.06.2025
Результати НМТ-2025 фактично аналогічні до минулорічних - директорка УЦОЯО

Результати НМТ-2025 фактично аналогічні до минулорічних - директорка УЦОЯО

06:48 26.06.2025
ООН зафіксувала стрімке зростання порушень РФ щодо дітей в Україні

ООН зафіксувала стрімке зростання порушень РФ щодо дітей в Україні

13:53 24.06.2025
Чернетки, які учасники НМТ примудряються виносити з тестування, є найчастішим джерелом витоків завдань - директорка УЦОЯО

Чернетки, які учасники НМТ примудряються виносити з тестування, є найчастішим джерелом витоків завдань - директорка УЦОЯО

13:03 24.06.2025
Директорка УЦОЯО Вакуленко: якщо вступник не здатний виконати завдання на рівні 5-7 класів, то потрібно дещо почекати з вищою освітою

Директорка УЦОЯО Вакуленко: якщо вступник не здатний виконати завдання на рівні 5-7 класів, то потрібно дещо почекати з вищою освітою

09:48 18.06.2025
Результати перших семи сесій НМТ-2025 розміщено в персональних кабінетах

Результати перших семи сесій НМТ-2025 розміщено в персональних кабінетах

18:37 22.05.2025
Мінкультури про причини звільнення Остапенка: кавʼярня в Будинку намісника Лаври і ремонтні роботи без погодження

Мінкультури про причини звільнення Остапенка: кавʼярня в Будинку намісника Лаври і ремонтні роботи без погодження

13:12 12.05.2025
Окупанти не дотримувались оголошеного перемир’я і 10 травня спробували штурмувати на куп'янському напрямку – ОТУ "Харків"

Окупанти не дотримувались оголошеного перемир’я і 10 травня спробували штурмувати на куп'янському напрямку – ОТУ "Харків"

22:09 09.05.2025
За дві доби "перемир'я" РФ не припинила обстрілювати Сумщину, загинули троє цивільних та семеро поранені - ОВА

За дві доби "перемир'я" РФ не припинила обстрілювати Сумщину, загинули троє цивільних та семеро поранені - ОВА

13:39 08.05.2025
Росія продовжує атакувати на фронті, за перемир‘я хоче видати тільки відсутність "шахедів" - ЦПД

Росія продовжує атакувати на фронті, за перемир‘я хоче видати тільки відсутність "шахедів" - ЦПД

13:03 08.05.2025
Путінське "парадне перемир'я" виявилося фарсом, Україна адекватно реагує на обстріли і надає інформацію партнерам – Сибіга

Путінське "парадне перемир'я" виявилося фарсом, Україна адекватно реагує на обстріли і надає інформацію партнерам – Сибіга

ВАЖЛИВЕ

У Румунії перекинувся автобус з 55 українцями – МЗС

Ердоган: Трамп готовий приїхати до Туреччини задля миру в Україні, якщо приїде Путін

Просування російських військ у прикордонні Сумщини станом на цей тиждень зупинено – Сирський

У Брюсселі відбудеться засідання Європейської ради

У роботі застосунку "Резерв+" спостерігаються тимчасові труднощі

ОСТАННЄ

У ПП "Угринів" тимчасово припинено рух

Предмет "Захист України" матиме дві години тижневого навантаження

Генпрокурор: Забезпечу законну комунікацію з бізнесом та справедливість

Визнання РФ загрозою євроатлантичному простору принципово важливо для України - голова комітету Ради з питань інтеграції до ЄС

У Києві завершені аварійно-відновлювальні роботи на місці влучання російської ракети у Шевченківському районі

Аятолла Хаменеї: Іран переміг, США отримали "різкий удар" - ЗМІ

Окупанти просунулися у Шевченку, Кам'янськом, біля Бурлацького та Вільного Поля – DeepState

У Румунії перекинувся автобус з 55 українцями – МЗС

Шмигаль доручив оперативно перерозподілити засоби РЕБ у прифронтові регіони

Посли країн G7 в Україні привітали завершення відбору очільника БЕБ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА