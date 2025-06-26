У Румунії перекинувся автобус з 55 українцями – МЗС

У Румунії поблизу м. Констанца перекинувся автобус з 55 українцями, серед них 9 дітей, внаслідок ДТП 4 людей травмовано, повідомили у Міністерстві закордонних справ (МЗС) України.

"За інформацією консульського відділу Посольства України в Румунії на трасі DN22 поблизу м. Констанца перекинувся автобус української компанії, який виконував рейс за маршрутом Одеса – Бухарест", - повідомили журналістам в МЗС.

На момент аварії в транспортному засобі перебувало 55 громадян України (8 чоловіків, 37 жінок та 9 дітей). Внаслідок ДТП 4 людей травмовано. Всім постраждалим було надано медичну допомогу на місці, від госпіталізації пасажири відмовилися. Причини аварії встановлюються.

Справа перебуває на контролі Посольства України в Румунії.