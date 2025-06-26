Інтерфакс-Україна
Події
13:29 26.06.2025

Ердоган: Трамп готовий приїхати до Туреччини задля миру в Україні, якщо приїде Путін

1 хв читати
Ердоган: Трамп готовий приїхати до Туреччини задля миру в Україні, якщо приїде Путін

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомив, що президент США Дональд Трамп висловив готовність приїхати до Туреччини для роботи щодо миру з Україною, якщо приїде Путін, передає TRT Global.

"Президент Туреччини розкрив деталі розмови з американським лідером Дональдом Трампом, заявивши, що той готовий приїхати для участі в мирних переговорах. "Якщо для врегулювання російський президент Володимир Путін приїде в Стамбул або Анкару, я теж приїду в Стамбул або Анкару", - процитував Ердоган слова Трампа журналістам на борту літака після повернення з Нідерландів.

Турецький лідер підкреслив готовність своєї країни йти на рішучі кроки заради мирного врегулювання: "Якщо для вирішення потрібно копати колодязь голкою, ми це зробимо".

Ердоган розповів про зустріч із президентом України Володимиром Зеленським на вечері в короля Нідерландів 24 червня, де підтримка союзників Україні та результат війни стали головними темами обговорення.

Теги: #путін #ердоган #трамп

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

02:38 26.06.2025
Трамп закликав до ліквідації "Голосу Америки", назвавши його "лівацькою катастрофою"

Трамп закликав до ліквідації "Голосу Америки", назвавши його "лівацькою катастрофою"

19:33 25.06.2025
Зеленський і Трамп обговорювали закупівлю Україною американських систем ППО

Зеленський і Трамп обговорювали закупівлю Україною американських систем ППО

19:26 25.06.2025
Зеленський і Трамп обговорювали закупівлю Україною американських систем ППО

Зеленський і Трамп обговорювали закупівлю Україною американських систем ППО

17:51 25.06.2025
Трамп пообіцяв розглянути можливість постачання Україні більшої кількості ракет Patriot

Трамп пообіцяв розглянути можливість постачання Україні більшої кількості ракет Patriot

17:44 25.06.2025
Трамп анонсував розмову з Путіним

Трамп анонсував розмову з Путіним

12:16 25.06.2025
Трамп обговорив з Ердоганом оборонні інвестиції та війну в Україні

Трамп обговорив з Ердоганом оборонні інвестиції та війну в Україні

11:24 25.06.2025
Глава МЗС Фінляндії закликає до посилення тиску на Путіна задля припинення вогню в Україні

Глава МЗС Фінляндії закликає до посилення тиску на Путіна задля припинення вогню в Україні

15:22 24.06.2025
Ердоган планує нові ініціативи для українського врегулювання

Ердоган планує нові ініціативи для українського врегулювання

10:23 24.06.2025
Зеленський: Росія може напасти на країну НАТО "протягом п'яти років" – ЗМІ

Зеленський: Росія може напасти на країну НАТО "протягом п'яти років" – ЗМІ

09:53 23.06.2025
Путін продовжує вбивства в Україні, щоб змусити США виглядати слабкими, – Сибіга

Путін продовжує вбивства в Україні, щоб змусити США виглядати слабкими, – Сибіга

ВАЖЛИВЕ

У Румунії перекинувся автобус з 55 українцями – МЗС

Просування російських військ у прикордонні Сумщини станом на цей тиждень зупинено – Сирський

У Брюсселі відбудеться засідання Європейської ради

У роботі застосунку "Резерв+" спостерігаються тимчасові труднощі

В Києві зміниться вартість нових транспортних карт, вартість поїздок не змінюється – КМДА

ОСТАННЄ

Результати НМТ-2025 фактично аналогічні до минулорічних - директорка УЦОЯО

У Румунії перекинувся автобус з 55 українцями – МЗС

Шмигаль доручив оперативно перерозподілити засоби РЕБ у прифронтові регіони

Посли країн G7 в Україні привітали завершення відбору очільника БЕБ

В Києві підняли кримськотатарський прапор на знак солідарності

В День пам’яті загиблих захисників пройде всеукраїнська акції "Сонях"

Помер колишній мер Одеси Руслан Боделан

СБУ та Нацполіція затримали ще 14 організаторів "ухилянтських схем"

У Києві вже відновили 25 житлових будинків, значно пошкоджених через удари РФ, ще 7 у роботі

Нацгвардія та МВС заявили про спільну позицію у зв'язку з інцидентом в Івано-Франківську

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА