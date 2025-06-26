Ердоган: Трамп готовий приїхати до Туреччини задля миру в Україні, якщо приїде Путін

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомив, що президент США Дональд Трамп висловив готовність приїхати до Туреччини для роботи щодо миру з Україною, якщо приїде Путін, передає TRT Global.

"Президент Туреччини розкрив деталі розмови з американським лідером Дональдом Трампом, заявивши, що той готовий приїхати для участі в мирних переговорах. "Якщо для врегулювання російський президент Володимир Путін приїде в Стамбул або Анкару, я теж приїду в Стамбул або Анкару", - процитував Ердоган слова Трампа журналістам на борту літака після повернення з Нідерландів.

Турецький лідер підкреслив готовність своєї країни йти на рішучі кроки заради мирного врегулювання: "Якщо для вирішення потрібно копати колодязь голкою, ми це зробимо".

Ердоган розповів про зустріч із президентом України Володимиром Зеленським на вечері в короля Нідерландів 24 червня, де підтримка союзників Україні та результат війни стали головними темами обговорення.