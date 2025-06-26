Інтерфакс-Україна
Події
12:52 26.06.2025

В найближчі дні в Україні пройдуть короткочасні дощі, місцями грози

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В найближчі дні в Україні пройдуть короткочасні дощі, місцями грози

В Україні у п'ятницю, 27 червня, без опадів, у західних, північних, Вінницькій та Одеській областях вдень короткочасний дощ, місцями грози, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с, вночі у східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 11-16°, вдень 21-26°; на півдні країни та Закарпатті вночі 15-20°, вдень 25-30°.

У Києві 27 червня вночі без опадів, вдень короткочасний дощ. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 24-26°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві за весь період метеорологічних досліджень з 1881 року найвища температура вдень була 32,7° в 1961р., найнижча вночі 7,8° в 1929р.

У суботу, 28 червня, невеликі короткочасні дощі, місцями грози, у південно-східних областях помірні, вдень місцями значні дощі; вночі у східних, вдень у західних областях без опадів.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, у західних областях вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 13-18°, вдень 19-24°, на півдні та сході до 28°.

В Києві у суботу невеликі короткочасні дощі (вночі місцями). Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 21-23°.

Теги: #прогноз_погоди #укргідрометцентр

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