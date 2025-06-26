КНДР, ймовірно, розгорне додаткові війська в РФ в липні або серпні – ЗМІ

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Національна розвідувальна служба Південної Кореї (NIS) повідомила парламентському комітетові з розвідки що Північна Корея (КНДР), ймовірно, надішле додаткові війська для підтримки війни Росії проти України в липні або серпні, пише Yonhap News Agency у четвер.

"NIS зробила таку оцінку під час закритого брифінгу для парламентського комітету з розвідки, оскільки російські ЗМІ повідомили, що Пхеньян надішле 5 тис військових будівельників і 1 тис саперів до Курської області Росії, що є ще можливою ознакою поглиблення їхнього військового союзу", – йдеться у матеріалі агентства.

Як повідомляється, депутат Парк Сун-вон від правлячої Демократичної партії та депутат Лі Сон-квен від головної опозиційної партії "Народна сила", які були проінформовані NIS, заявили журналістам, що Північна Корея, схоже, вже розпочала процес набору персоналу для додаткового розгортання в Росії.

Зазначено, що після візиту на початку минулого тижня секретаря Ради безпеки Росії Сергея Шойгу до Пхеньяну та його зустрічі з північнокорейським лідером Кім Чен Ином, російські ЗМІ повідомили, що Пхеньян планує відправити "тисячі військових будівельників на російський Курський фронт".

NIS також зазначила, що КНДР підтримала Росію, надавши понад 10 млн артилерійських снарядів, ракет і зброї дальнього радіусу дії в обмін на економічне співробітництво та технічну підтримку з боку Москви.

Як повідомлялось, міністерство оборони Великої Британії повідомило, посилаючись на інформацію розвідки, що КНДР з високою ймовірністю втратила в бойових діях в Курській області РФ понад 6 тисяч військовослужбовців, загальна кількість втрат становить більше половини від приблизно 11 тис військовослужбовців КНДР. За оцінками розвідки Південної Кореї на при кінці лютого, КНДР відправила до Росії воювати проти України 11 тис солдатів, з них приблизно 300 було вбито, а близько 2,7 тис отримали поранення.