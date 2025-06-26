Просування російських військ у прикордонні Сумщини станом на цей тиждень зупинено – Сирський

Фото: Головне управління комунікацій ЗС України

Просування російських військ у прикордонні Сумщини станом на цей тиждень зупинено, лінію бойового зіткнення стабілізовано, повідомив головнокомандувач Збройних Сил України генерал Олександр Сирський у четвер.

"Просування російських військ у прикордонні Сумщини станом на цей тиждень зупинено, лінія бойового зіткнення – стабілізована. На визначених ділянках наші підрозділи успішно задіюють тактику активної оборони та звільняють українську землю в прикордонні Сумщини. На Північнослобожанському та Курському напрямках ми повторно скували близько 50 тис. особового складу зс росії, зокрема елітні бригади їхніх ВДВ і морської піхоти", - написав він на сторінці у Facebook.

Як зазначив головком, наступальні дії Сил оборони України у Глушківському районі Курської області змусили противника відправити певну частину військ для захисту своєї території, що значно знизило наступальні можливості головного угруповання військ противника на сумському напрямку.

Сирський також повідомив, що у командуванні угруповання на Північнослобожанському напрямку створено спеціальну групу з питань оборони Сумщини.

"Першочергові завдання – це зміцнення укріплень, нарощення системи інженерних та фортифікаційних загороджень. Також призначено посадову особу, яка безпосередньо відповідатиме за підготовку міст і громад Сумщини до оборони та забезпечення ефективності системи інженерних загороджень на імовірних напрямках наступу противника. Призначено заступника з питань інженерного фортифікаційного обладнання", - написав він.

За його словами, були проінспектовані безпосередньо на місці напрямки фортифікації, зокрема і в тій частині, за яку відповідають обласна адміністрація та Державна спеціальна служба транспорту (ДССТ).

"Робота триває, але її слід прискорювати, враховуючи вимоги сучасної війни. Зведення додаткових фортифікаційних споруд, організація "kill-зон", побудова антидронових коридорів для захисту наших воїнів і забезпечення більш надійно логістики наших військ – очевидні завдання, які виконуються, але оперативність виконання таких завдань має стати значно більшою. Протягом визначеного терміну повернуся з перевіркою", - повідомив головком.

Сирський нагородив найкращих воїнів почесними відзнаками Головнокомандувача.