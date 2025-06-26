Інтерфакс-Україна
Події
08:44 26.06.2025

На Львівщині службовий автомобіль патрульної поліції збив неповнолітнього пішохода

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На Львівщині службовий автомобіль патрульної поліції збив неповнолітнього пішохода

Біля села Красів Львівської області на автодорозі Київ – Чоп сталася дорожньо-транспортна пригода за участю службового автомобіля патрульної поліції та неповнолітнього пішохода, повідомила пресслужба патрульної поліції Львівської області.

"Сьогодні, біля села Красів Львівської області на автодорозі Київ — Чоп сталася ДТП за участю службового автомобіля та неповнолітнього пішохода".

Постраждалого доправили до медзакладу.

"На місці події працюють слідчі. Обставини події встановлюються. Ініційовано службове розслідування", – йдеться у повідомленні, оприлюдненому у Фейсбук.

Теги: #львівська #дтп #неповнолітній

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