08:44 26.06.2025
На Львівщині службовий автомобіль патрульної поліції збив неповнолітнього пішохода
Біля села Красів Львівської області на автодорозі Київ – Чоп сталася дорожньо-транспортна пригода за участю службового автомобіля патрульної поліції та неповнолітнього пішохода, повідомила пресслужба патрульної поліції Львівської області.
"Сьогодні, біля села Красів Львівської області на автодорозі Київ — Чоп сталася ДТП за участю службового автомобіля та неповнолітнього пішохода".
Постраждалого доправили до медзакладу.
"На місці події працюють слідчі. Обставини події встановлюються. Ініційовано службове розслідування", – йдеться у повідомленні, оприлюдненому у Фейсбук.