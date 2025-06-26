Інтерфакс-Україна
Події
07:26 26.06.2025

Окупанти вбили двох жителів Херсонщини – ОВА

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Унаслідок російських атак на Херсонщині загинули двоє мирних жителів, повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"У селі Червоний Маяк окупанти атакували з FPV-дрона 55-річного чоловіка, через що він дістав поранення, несумісні з життям", – повідомив Прокудін у телеграм-каналі.

Також, за його словами, "ворог обстріляв сільськогосподарське підприємство у Софіївці. На жаль, цей удар обірвав життя 38-річного працівника".

"Мої співчуття рідним і близьким загиблих", – додав очільник області.

Джерело: https://t.me/olexandrprokudin/9058

Теги: #херсонщина #атака #загиблі

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