Інтерфакс-Україна
Події
07:08 26.06.2025

Окупанти за добу втратили 1100 осіб та 111 од. автотехніки - Генштаб

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Сили оборони за добу ліквідували 1100 окупантів, 1 танк, 7 бронемашин, 48 артсистему, 107 БПЛА, а також 112 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у телеграм-каналі ранком четверга.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.06.25 орієнтовно склали особового складу – близько 1015750 (+1100) осіб, танків – 10968 (+1) од, бойових броньованих машин – 22892 (+7) од, артилерійських систем – 29617 (+48) од, РСЗВ – 1425 (+0) од, засоби ППО – 1188 (+0) од, літаків – 416 (+0) од, гелікоптерів – 337 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 42153 (+107), крилаті ракети – 3388 (+0), кораблі / катери – 28 (+0) од, підводні човни– 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн – 53195 (+111) од, спеціальна техніка – 3921 (+1)", - сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/25897

Теги: #генштаб #втрати #рф

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