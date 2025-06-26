США вважають створення Іраном ядерної зброї неприпустимою "червоною лінією" — Віткофф

Спецпосланець США Стів Віткофф підкреслив, що для Вашингтона створення Іраном ядерної зброї є неприпустимою "червоною лінією", здатною суттєво дестабілізувати регіон.

"Без сумніву, це саме та червона лінія. Це завжди була червона лінія. Збагачення — це червона лінія, а за межами збагачення — озброєння. Озброєння — це червона лінія. Ми не можемо допустити озброєння. Це просто дестабілізує весь регіон. Усі тоді почнуть потребувати власної бомби, і цього ми просто не можемо допустити", — заявив Віткофф в ефірі CNBC.

Джерело: https://youtu.be/w-pj6nhScVo?si=GXLSof3f_5zzYDyn