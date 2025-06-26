Інтерфакс-Україна
Події
00:23 26.06.2025

Сибіга: Путін і його спільники повинні знати, що правосуддя неминуче

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав підписання угоди історичним кроком не лише для України, а й для всієї системи міжнародного правосуддя.

"Це історичний момент не лише для України, але й для світового правосуддя. Повномасштабна війна Росії проти України є найсерйознішим порушенням міжнародного права в Європі з часів Другої світової війни. Вперше за багато десятиліть буде створено Спеціальний трибунал для переслідування злочину агресії", - підкреслив Сибіга.

Він подякував партнерам з Основної групи, Європейському Союзу, юристам, дипломатам і політикам, які зробили можливим цей результат, та окремо відзначив роль Ради Європи і її Генерального секретаря Алена Берсета: "Я вдячний усім партнерам по Основній групі, ЄС, усім юристам, дипломатам і політикам, які зробили можливим цей результат. Але в першу чергу - Раді Європи та її Генеральному секретарю Алену Берсету, який відіграв центральну роль".

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/1937964341095260217?s=46

Теги: #угода #спецтрибунал #європа

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