Україна проведе зустрічі щодо стратегічної програми відновлення 10-11 липня – Зеленський

Україна проведе зустрічі з лідерами в щодо стратегічної програми відновлення 10-11 липня в Італії, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Щодо стратегічної програми, я маю на увазі, що 10 і 11 липня ми проведемо дуже хорошу зустріч в Італії під керівництвом нашого доброго друга України, прем'єр-міністра Італії Джорджі Мелоні. І ми проведемо зустріч з лідерами там", - сказав Зеленський, відповідаючи на питання під час засідання ПАРЄ.

Президент наголосив на важливості участі європейських підприємств і приватного сектору, а також на необхідності фінансування різних установ у відновленні України після російських атак.

Конференція з відновлення України відбудеться в Римі 10–11 липня 2025 року.