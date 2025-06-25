Інтерфакс-Україна
Події
22:02 25.06.2025

До Закарпаття було евакуйовано 20 людей, серед них 13 дітей, з Дніпропетровської та Донецької областей — МВС

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Евакуаційним потягом до Закарпаття прибули 20 людей, серед яких 13 дітей із Дніпропетровської та Донецької областей, повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

"Наймолодшій Марійці в листопаді виповниться лише два рочки, а найстаршим — 11. А ще разом із дітьми приїхав пацюк на ім’я Рататуй. У дорозі він був для малечі розрадою й втіхою", — йдеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі МВС.

На залізничному вокзалі евакуйованих зустрічали фахівці психологічної служби, рятувальники та волонтери.

Джерело: https://t.me/mvs_ukraine/51176

Теги: #донецька #дніпропетровська #евакуація

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