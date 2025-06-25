Інтерфакс-Україна
Події
20:02 25.06.2025

Мерц на зустрічі із Зеленським: можете і надалі розраховувати на нас і НАТО

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Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив, що провів зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у Гаазі, де проходить саміт НАТО.

"Наші українські партнери захищають не лише свою країну — вони також захищають нашу безпеку. Президент Володимир Зеленський може й надалі розраховувати на нас і НАТО. Те, що ми сьогодні значно зміцнюємо НАТО, також є вагомим і позитивним результатом для України", - написав Мерц у соцмережі Х.

Як повідомлялося, 24-25 червня в Гаазі проходить Саміт НАТО. Засідання проходить під головуванням генерального секретаря НАТО Марка Рютте у приміщенні Всесвітнього форуму.

Теги: #рютте #нато #зеленський #мерц

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