УЧХ евакуює мешканців прифронтових населених пунктів Дніпропетровщини

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Український Червоний Хрест (УЧХ) проводить евакуацію мешканців прифронтових населених пунктів Дніпропетровщини.

"Український Червоний Хрест щодня проводить евакуацію мешканців Межівської громади Дніпропетровської області, населені пункти якої розташовані за 8–15 км від лінії фронту. Лише за останній тиждень волонтери загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Дніпропетровській області евакуювали 44 людини, з яких 15 — діти", - повідомив УЧХ у середу у Фейсбуці.

Волонтери транспортують маломобільних осіб, родини з маленькими дітьми та літніх людей.

УЧХ забезпечує комфорт, безпеку та індивідуальний підхід кожному під час евакуацій.