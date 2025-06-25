Інтерфакс-Україна
Події
18:25 25.06.2025

УЧХ евакуює мешканців прифронтових населених пунктів Дніпропетровщини

1 хв читати
УЧХ евакуює мешканців прифронтових населених пунктів Дніпропетровщини
Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Український Червоний Хрест (УЧХ) проводить евакуацію мешканців прифронтових населених пунктів Дніпропетровщини.

"Український Червоний Хрест щодня проводить евакуацію мешканців Межівської громади Дніпропетровської області, населені пункти якої розташовані за 8–15 км від лінії фронту. Лише за останній тиждень волонтери загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Дніпропетровській області евакуювали 44 людини, з яких 15 — діти", - повідомив УЧХ у середу у Фейсбуці.

Волонтери транспортують маломобільних осіб, родини з маленькими дітьми та літніх людей.

УЧХ забезпечує комфорт, безпеку та індивідуальний підхід кожному під час евакуацій.

 

Теги: #дніпропетровщина #тчху #евакуація #учх

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:57 25.06.2025
Понад 2300 родин зниклих безвісти отримали грошову допомогу від УЧХ

Понад 2300 родин зниклих безвісти отримали грошову допомогу від УЧХ

13:45 25.06.2025
Діти, евакуйовані із закладів за кордон, можуть бути влаштовані під опіку чи піклування громадян України

Діти, евакуйовані із закладів за кордон, можуть бути влаштовані під опіку чи піклування громадян України

12:29 25.06.2025
Росія поширює фейки про необхідність вивезення побутової техніки через "мародерство" під час евакуації із Сумщини – ЦПД

Росія поширює фейки про необхідність вивезення побутової техніки через "мародерство" під час евакуації із Сумщини – ЦПД

21:36 24.06.2025
УЧХ допомагає постраждалим від ракетної атаки РФ по Дніпру

УЧХ допомагає постраждалим від ракетної атаки РФ по Дніпру

17:00 24.06.2025
ГУР та МЗС евакуювали 31 громадянина України з Ірану

ГУР та МЗС евакуювали 31 громадянина України з Ірану

14:24 24.06.2025
На Куп’янському напрямку необхідно евакуювати понад 6 тис. осіб – ОВА

На Куп’янському напрямку необхідно евакуювати понад 6 тис. осіб – ОВА

13:45 24.06.2025
УЧХ допомагав пораненим через обстріл РФ Сумщини

УЧХ допомагав пораненим через обстріл РФ Сумщини

13:31 24.06.2025
Декілька десятків пасажирів поїзду Одеса — Запоріжжя отримали різані рани від скла через удар російської ракети

Декілька десятків пасажирів поїзду Одеса — Запоріжжя отримали різані рани від скла через удар російської ракети

12:38 24.06.2025
Ракетний удар Росії пошкодив поїзд Одеса-Запоріжжя на Дніпропетровщині, без жертв

Ракетний удар Росії пошкодив поїзд Одеса-Запоріжжя на Дніпропетровщині, без жертв

17:49 23.06.2025
УЧХ отримав відзнаки національного конкурсу “Благодійна Україна”

УЧХ отримав відзнаки національного конкурсу “Благодійна Україна”

ВАЖЛИВЕ

В Києві зміниться вартість нових транспортних карт, вартість поїздок не змінюється – КМДА

Саміт НАТО у 2026р. пройде в Туреччині, потім – в Албанії

Кабмін пропонує Раді збільшити видатки держбюджету-2025 на 449 млрд грн, з них 412 млрд грн на безпеку і оборону - Шмигаль

Кількість жертв ворожої атаки по Дніпру зросла до 19

Ворог окупував Андріївку та Костянтинопіль Донецької області

ОСТАННЄ

Мерц на зустрічі із Зеленським: можете і надалі розраховувати на нас і НАТО

Україна та Метрополітен-опера домовилися розвивати нові напрями співпраці – Олена Зеленська

За уточненими даними, кількість постраждалих від російської атаки по Дніпру 24 червня зросла до 304 людей

Зеленський 27 червня планує зустрітися з представниками українського бізнесу

СБУ викрила схему продажу фейкових "Дії", "Резерв+" та військових документів для ухилення від мобілізації

Шмигаль дав завдання активізувати роботу щодо будівництва укриттів у дитсадках

У Мін'юсті спростували повідомлення із соцмереж про те, що Стефанішина начебто виступає за заборону виїзду з України молодим жінкам

Двом чоловікам, що напали на бійця "Азову", повідомлено про підозру

Харків'янина засуджено до 5,5 років в'язниці за підпал автівки військовослужбовця

В Києві зміниться вартість нових транспортних карт, вартість поїздок не змінюється – КМДА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА