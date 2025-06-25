Інтерфакс-Україна
Події
18:26 25.06.2025

Шмигаль дав завдання активізувати роботу щодо будівництва укриттів у дитсадках

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Шмигаль дав завдання активізувати роботу щодо будівництва укриттів у дитсадках
Фото: https://t.me/Denys_Smyhal/

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль дав завдання відповідальним органам активізувати роботу щодо будівництва укриттів у дошкільних закладах освіти.

"Безпечність освітнього процесу — ключова умова для навчання дітей і важливий фактор для повернення українських родин з-за кордону. Саме тому розбудова надійної інфраструктури захисту у школах залишається одним із пріоритетів уряду", - написав Шмигаль в телеграм-каналі по результатам наради щодо реалізації проєктів зі спорудження укриттів у закладах загальної середньої освіти.

За його словами, цьогоріч держава надала регіонам субвенцію обсягом 6,2 млрд грн на будівництво укриттів у школах, і заплановано реалізацію 144 проєктів у 100 громадах 22 областей.

"Заслухали голів обласних адміністрацій щодо темпів реалізації проєктів. Очікуємо, що всі виділені кошти будуть ефективно використані й об’єкти будуть завершені до кінця року. Це питання на контролі профільних міністерств. Уряд буде ретельно координувати процес з ОВА. Маємо надати можливість усім дітям безпечно навчатися в очному режимі", - додав прем'єр.

Крім того, він дав завдання активізувати роботу щодо будівництва укриттів у дошкільних закладах освіти.

Теги: #укриття #шмигаль #заклади_освіти #будівництво

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