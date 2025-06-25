Інтерфакс-Україна
Події
18:20 25.06.2025

У Мін'юсті спростували повідомлення із соцмереж про те, що Стефанішина начебто виступає за заборону виїзду з України молодим жінкам

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У Мін'юсті спростували повідомлення із соцмереж про те, що Стефанішина начебто виступає за заборону виїзду з України молодим жінкам

У Міністерстві юстиції спростували повідомлення із соціальних мереж про те, що віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністерка юстиції Ольга Стефанішина начебто виступає за законодавчу заборону виїзду з України молодим жінкам.

"Подібних заяв, звісно, ніхто не робив. Це повна маячня, згенерована штучним інтелектом", - написав начальник Управління стратегічних комунікацій Міністерства юстиції Ален Бобров в мережі Facebook, коментуючи поширену телеграм-каналами інформацію начебто з посиланням на слова Стефанішиної.

Зокрема, у цих дописах йшлося про те, що начебто віцепрем'єр-міністерска виступає за законодавчу заборону виїзду з України жінкам віком від 18 до 27 років.

Теги: #мінюст #стефанішина

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