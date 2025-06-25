Понад 2300 родин зниклих безвісти отримали грошову допомогу від УЧХ

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Майже 2370 родин зниклих безвісти отримали грошову допомогу від Українського Червоного Хреста (УЧХ).

“З початку 2024 року до травня 2025 року Український Червоний Хрест реалізував програму грошової підтримки для вразливих членів родин, які звернулися щодо розшуку своїх рідних, зниклих безвісти. Родини, які подали заяву до Служби розшуку Українського Червоного Хреста у першому півріччі 2024 року, отримали одноразову допомогу в розмірі 21.000 гривень”, - повідомив УЧХ у середу у Фейсбуці.

Програма стала можливою завдяки підтримці Британського Червоного Хреста та Міжнародної Федерації Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. Виплати здійснювалися за допомогою фінансових партнерів — NovaPay та Unex Bank.

На сьогодні УЧХ має змогу надавати багатофункціональну підтримку родинам зниклих безвісти та полонених згідно з їхніми потребами, в тому числі реалізувати потребу в отриманні інформації, визнанні, економічній підтримці вразливих категорій, психосоціальній підтримці та гуманітарному супроводі під час пошуку члена родини, отримавши гарантію в цілісній допомозі.

Через повномасштабну війну тисячі українців вважаються зниклими безвісти.