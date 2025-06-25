ДБР повідомило про підозру ексчиновниці Держпродспоживслужби за передачу будівель установи в приватну власність

Фото: https://dbr.gov.ua

Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру ексчиновниці Держпродспоживслужби, через дії якої будівлі державної установи в Київській області опинилися у приватній власності, повідомляють в ДБР.

"Працівники ДБР за сприяння Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції повідомили про підозру колишній заступниці голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Через її дії дві будівлі державної установи в Київській області опинилися у приватній власності", - йдеться в повідомленні ДБР в телеграм-каналі в середу.

За інформацією Бюро, у серпні 2023 року чиновниця тимчасово виконувала обов’язки керівника служби.

"Вона підписала документи, якими включила два службові приміщення до списку об’єктів, що підлягають приватизації. Хоча насправді ці будівлі використовувалися підрозділом ветеринарної медицини і не підлягали продажу", - уточнюють у відомстві.

Таким чином, як зазначають в ДБР, майно Держпродспоживслужби перейшло у приватні руки, а сам підрозділ, який там працював, змушений був орендувати інші приміщення.

"За оцінками експертів, в результаті такого рішення держава втратила понад 1 мільйон гривень", - наголошують у відомстві.

Колишній посадовиці повідомлено про підозру у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України).

В повідомленні зазначається, що жінка вже не працює у Держпродспоживслужбі.