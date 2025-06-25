Інтерфакс-Україна
Події
14:50 25.06.2025

Громада столиці передала двом бригадам НГУ ще 1700 дронів різних типів - Кличко

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Громада столиці передала двом бригадам НГУ ще 1700 дронів різних типів - Кличко
Фото: https://t.me/vitaliy_klitschko/4903

Громада столиці передала двом бригадам НГУ ще 1700 дронів різних типів - Кличко

 

Мер Києва Віталій Кличко передав захисникам чергову партію допомоги від громади столиці. Дві бригади НГУ отримали 1700 БпЛА від киян. Про це Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Від громади столиці передав бійцям Нацгвардії України на найгарячіші напрямки фронту чергову партію допомоги. 25 Київська бригада ім. князя Аскольда НГУ отримала 700 FPV-дронів різних типів (зокрема, нічні та денні). Також сьогодні ще 1000 FPV-дронів різних типів поїхали на фронт до бійців 27-ї Печерської бригади НГУ", - повідомив Віталій Кличко.

Мер зазначив, що від початку 2025 року з міського бюджету 25-й бригаді НГУ виділено на оснащення та нагальні потреби 70 млн грн, а 27-й бригаді – 95 млн грн. 

"Нагадаю, загалом  від початку року від громади відправили на передову понад 20 000 БпЛА різних типів. Громада Києва допомагала і продовжує допомагати нашим захисникам!" - наголосив Кличко.

Раніше повідомлялося, що з початку поточного року столиця спрямувала на підтримку сил безпеки й оборони вже 6 млрд грн.

Також повідомлялося, що Віталій Кличко доручив збільшити допомогу захисникам ще на 2 млрд грн. За словами мера, відповідний проєкт рішення Київради має бути винесений на голосування найближчим часом.

Теги: #клично #дрони

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