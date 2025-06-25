Кількість жертв ворожої атаки по Дніпру зросла до 19

Фото: ДСНС

Кількість жертв російської атаки по Дніпру у вівторок зросла до 19, загалом у області відомо про 21 загиблого та понад 300 постраждалих, повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак в телеграм-каналі у середу.

"У Дніпрі вже 19 загиблих через вчорашню атаку росіян. Загалом в області – 21. Співчуття всім, хто втратив рідних і близьких. Збільшилася й кількість мешканців, які дістали поранень. Їх понад 300", - написав Лисак.

Очільник ОВА подякував лікарям, які "чатують біля людей, які залишаються у медзакладах. Роблять все, щоб врятувати та відновити здоров’я постраждалих".

Раніше повідомлялось про 18 загиблих.

У середу в Дніпрі та Самарі оголошено жалобу.