Інтерфакс-Україна
Події
13:55 25.06.2025

Кількість жертв ворожої атаки по Дніпру зросла до 19

1 хв читати
Кількість жертв ворожої атаки по Дніпру зросла до 19
Фото: ДСНС

Кількість жертв російської атаки по Дніпру у вівторок зросла до 19, загалом у області відомо про 21 загиблого та понад 300 постраждалих, повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак в телеграм-каналі у середу.

"У Дніпрі вже 19 загиблих через вчорашню атаку росіян. Загалом в області – 21. Співчуття всім, хто втратив рідних і близьких. Збільшилася й кількість мешканців, які дістали поранень. Їх понад 300", - написав Лисак.

Очільник ОВА подякував лікарям, які "чатують біля людей, які залишаються у медзакладах. Роблять все, щоб врятувати та відновити здоров’я постраждалих".

Раніше повідомлялось про 18 загиблих.

У середу в Дніпрі та Самарі оголошено жалобу.

Теги: #дніпро #жертви

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:52 25.06.2025
Кількість загиблих внаслідок ворожої атаки по Дніпру зросла до 18

Кількість загиблих внаслідок ворожої атаки по Дніпру зросла до 18

21:36 24.06.2025
УЧХ допомагає постраждалим від ракетної атаки РФ по Дніпру

УЧХ допомагає постраждалим від ракетної атаки РФ по Дніпру

19:03 24.06.2025
До 17 зросла кількість жертв російської атаки на Дніпропетровщину, 200 постраждали

До 17 зросла кількість жертв російської атаки на Дніпропетровщину, 200 постраждали

18:12 24.06.2025
До 15 зросла кількість загиблих у Дніпрі, 174 постраждали

До 15 зросла кількість загиблих у Дніпрі, 174 постраждали

16:22 24.06.2025
Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 153 людей, 12 у важкому стані

Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 153 людей, 12 у важкому стані

15:51 24.06.2025
Кількість загиблих у Дніпрі зросла до 9, близько 100 постраждалих – ОВА

Кількість загиблих у Дніпрі зросла до 9, близько 100 постраждалих – ОВА

15:10 24.06.2025
У Дніпрі уже 8 загиблих і 84 постраждалих - ОВА

У Дніпрі уже 8 загиблих і 84 постраждалих - ОВА

14:35 24.06.2025
Внаслідок масованої атаки ворога на Дніпропетровщину 9 загиблих та понад 70 поранених, серед яких є діти

Внаслідок масованої атаки ворога на Дніпропетровщину 9 загиблих та понад 70 поранених, серед яких є діти

13:59 24.06.2025
Кількість загиблих у Дніпрі зросла до 7, постраждалих до 70 – ОВА

Кількість загиблих у Дніпрі зросла до 7, постраждалих до 70 – ОВА

12:29 24.06.2025
Мер Дніпра Філатов повідомив про одного загиблого внаслідок ворожої атаки

Мер Дніпра Філатов повідомив про одного загиблого внаслідок ворожої атаки

ВАЖЛИВЕ

Кабмін пропонує Раді збільшити видатки держбюджету-2025 на 449 млрд грн, з них 412 млрд грн на безпеку і оборону - Шмигаль

Ворог окупував Андріївку та Костянтинопіль Донецької області

Рютте відкрив засідання Північноатлантичної ради на рівні лідерів НАТО: Ми ухвалимо історичні рішення

Глави МЗС країн Північної Європи на саміті НАТО закликали до негайного припинення вогню в Україні

Трамп підтвердив зустріч із Зеленським у середу, обговорять "очевидне"

ОСТАННЄ

Кабмін виділив 307 млн грн на закупку обладнання і модернізацію харчоблоків у 23 школах - Шмигаль

Кабмін призначив Лозинського першим заступником голови Держтуризму і звільнив Грищака з посади заступника керівника Мінстратегпрому

Кабмін пропонує Раді збільшити видатки держбюджету-2025 на 449 млрд грн, з них 412 млрд грн на безпеку і оборону - Шмигаль

Громада столиці передала двом бригадам НГУ ще 1700 дронів різних типів - Кличко

Зеленський 27 червня планує зустрітися з представниками українського бізнесу

Опитані у "Київ Цифровий" підтримали найменування трьох скверів у Подільському районі столиці

Зеленський: Данія стане першою країною, з якою ми запустимо спільне виробництво далекобійних дронів і ракет за межами України

Діти, евакуйовані із закладів за кордон, можуть бути влаштовані під опіку чи піклування громадян України

Ворог окупував Андріївку та Костянтинопіль Донецької області

Сильний вітер у четвер може зашкодити роботі енергетичних та комунальних підприємств – Гідрометцентр

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА