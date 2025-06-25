Інтерфакс-Україна
Події
13:51 25.06.2025

Зеленський: Данія стане першою країною, з якою ми запустимо спільне виробництво далекобійних дронів і ракет за межами України

2 хв читати
Зеленський: Данія стане першою країною, з якою ми запустимо спільне виробництво далекобійних дронів і ракет за межами України
Фото: сайт Президента України

Президент України Володимир Зеленський у Гаазі провів зустріч з прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, піч час котрої, зокрема, обговорили розвиток оборонного спільного виробництва та пріоритети України під час головування Данії в Раді Європейського Союзу, повідомляє пресслужба Офісу президента України у середу.

Зазначається, що особливу увагу приділили поглибленню оборонної співпраці та виробництву зброї і в Україні, і в Данії. Окремо йшлося про розвиток данської моделі, яка довела свою ефективність. Цьогоріч Данія виділить EUR1,26 млрд для українського виробництва дронів дальнього радіуса дії.

"Данія також стане першою країною, з якою ми запустимо спільне виробництво далекобійних безпілотників і ракет за межами України", - сказав президент.

Як повідомляється, сторони обмінялися думками щодо планів на данське головування в Раді ЄС, яке розпочнеться із 1 липня. Зеленський наголосив, що Україна готова до швидкого просування на євроінтеграційному треку та відкриття всіх переговорних кластерів та розраховує на данське лідерство, підтримку й хороші результати.

"Дякуємо вам за оборонну та політичну підтримку. За прихисток для наших людей. Ми дуже розраховуємо на ваше головування в ЄС", – зазначив президент.

Фредеріксен запевнила в продовженні підтримки України та наголосила, що важливо координувати спільні дії для досягнення максимальних результатів під час данського головування в Раді ЄС.

Також темою розмови були актуальні потреби українських військових і можливості для збільшення допомоги в цьому напрямі.

Теги: #україна #ракети #данія #дрони #виробництво

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:50 25.06.2025
Громада столиці передала двом бригадам НГУ ще 1700 дронів різних типів - Кличко

Громада столиці передала двом бригадам НГУ ще 1700 дронів різних типів - Кличко

12:53 25.06.2025
Прем'єрка Данії зустрілася із Зеленським, запевнила у подальшій підтримці

Прем'єрка Данії зустрілася із Зеленським, запевнила у подальшій підтримці

10:18 25.06.2025
Британія вперше надає Україні ракети ППО, оплачені з доходів від російських активів, - ЗМІ

Британія вперше надає Україні ракети ППО, оплачені з доходів від російських активів, - ЗМІ

18:29 24.06.2025
Данія виділила 500 млн крон для запуску українського оборонного виробництва на своїй території - Умєров

Данія виділила 500 млн крон для запуску українського оборонного виробництва на своїй території - Умєров

11:28 24.06.2025
Іран порушив перемир'я, завдавши ракетного удару по Ізраїлю – ЗМІ

Іран порушив перемир'я, завдавши ракетного удару по Ізраїлю – ЗМІ

10:57 24.06.2025
ЦАХАЛ заявляє про запуск Іраном ракет після оголошення перемир’я

ЦАХАЛ заявляє про запуск Іраном ракет після оголошення перемир’я

07:11 24.06.2025
Іран попри заяви Трампа все ж запустив ракети по Ізраїлю - ЦАХАЛ

Іран попри заяви Трампа все ж запустив ракети по Ізраїлю - ЦАХАЛ

20:05 23.06.2025
Іран запустив ракети по американських базах на Близькому Сході - ЗМІ

Іран запустив ракети по американських базах на Близькому Сході - ЗМІ

19:36 23.06.2025
Єрмак про ракету Сапсан: Ми зможемо здивувати наших ворогів неодноразово

Єрмак про ракету Сапсан: Ми зможемо здивувати наших ворогів неодноразово

10:54 23.06.2025
Норвезька компанія KDA підписала угоду про спільну розробку і виробництво надводних дронів в Україні

Норвезька компанія KDA підписала угоду про спільну розробку і виробництво надводних дронів в Україні

ВАЖЛИВЕ

Кабмін пропонує Раді збільшити видатки держбюджету-2025 на 449 млрд грн, з них 412 млрд грн на безпеку і оборону - Шмигаль

Кількість жертв ворожої атаки по Дніпру зросла до 19

Ворог окупував Андріївку та Костянтинопіль Донецької області

Рютте відкрив засідання Північноатлантичної ради на рівні лідерів НАТО: Ми ухвалимо історичні рішення

Глави МЗС країн Північної Європи на саміті НАТО закликали до негайного припинення вогню в Україні

ОСТАННЄ

Кабмін виділив 307 млн грн на закупку обладнання і модернізацію харчоблоків у 23 школах - Шмигаль

Кабмін призначив Лозинського першим заступником голови Держтуризму і звільнив Грищака з посади заступника керівника Мінстратегпрому

Кабмін пропонує Раді збільшити видатки держбюджету-2025 на 449 млрд грн, з них 412 млрд грн на безпеку і оборону - Шмигаль

Зеленський 27 червня планує зустрітися з представниками українського бізнесу

Опитані у "Київ Цифровий" підтримали найменування трьох скверів у Подільському районі столиці

Кількість жертв ворожої атаки по Дніпру зросла до 19

Діти, евакуйовані із закладів за кордон, можуть бути влаштовані під опіку чи піклування громадян України

Ворог окупував Андріївку та Костянтинопіль Донецької області

Сильний вітер у четвер може зашкодити роботі енергетичних та комунальних підприємств – Гідрометцентр

СБУ заочно повідомила про підозру головному розробнику навігації для російських ракет

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА