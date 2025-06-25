Зеленський: Данія стане першою країною, з якою ми запустимо спільне виробництво далекобійних дронів і ракет за межами України

Фото: сайт Президента України

Президент України Володимир Зеленський у Гаазі провів зустріч з прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, піч час котрої, зокрема, обговорили розвиток оборонного спільного виробництва та пріоритети України під час головування Данії в Раді Європейського Союзу, повідомляє пресслужба Офісу президента України у середу.

Зазначається, що особливу увагу приділили поглибленню оборонної співпраці та виробництву зброї і в Україні, і в Данії. Окремо йшлося про розвиток данської моделі, яка довела свою ефективність. Цьогоріч Данія виділить EUR1,26 млрд для українського виробництва дронів дальнього радіуса дії.

"Данія також стане першою країною, з якою ми запустимо спільне виробництво далекобійних безпілотників і ракет за межами України", - сказав президент.

Як повідомляється, сторони обмінялися думками щодо планів на данське головування в Раді ЄС, яке розпочнеться із 1 липня. Зеленський наголосив, що Україна готова до швидкого просування на євроінтеграційному треку та відкриття всіх переговорних кластерів та розраховує на данське лідерство, підтримку й хороші результати.

"Дякуємо вам за оборонну та політичну підтримку. За прихисток для наших людей. Ми дуже розраховуємо на ваше головування в ЄС", – зазначив президент.

Фредеріксен запевнила в продовженні підтримки України та наголосила, що важливо координувати спільні дії для досягнення максимальних результатів під час данського головування в Раді ЄС.

Також темою розмови були актуальні потреби українських військових і можливості для збільшення допомоги в цьому напрямі.