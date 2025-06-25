В Україні буде тепла погода, на півночі та в центрі - короткочасні дощі, місцями грози

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В Україні у четвер, 26 червня, очікується вночі у північній частині та більшості центральних областей, вдень на Лівобережжі короткочасний дощ, місцями гроза на решті території без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, вдень в Україні, крім західних областей, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі у західних, північних та східних областях 12-17°, на решті території 17-22°; вдень 22-27°, у південній частині та на Закарпатті 28-32°, у північних областях 19-24°.

У Києві 26 червня вночі короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 21-23°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві за весь період метеорологічних досліджень з 1881 року найвища температура вдень була 32,2° в 1939, 2021р., найнижча вночі 7,2° в 1949р.

У п'ятницю, 27 червня, без опадів, у західних, Житомирській та Вінницькій областях вдень короткочасний дощ, місцями гроза.

Вітер північно-західний, у західних, більшості північних та Вінницькій областях з переходом на південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 11-16°, на Закарпатті, півдні Одещини та в Криму до 20°; вдень 22-27°, на півдні країни та Закарпатті до 30°.

В Києві у п'ятницю без опадів. Вітер вночі північно-західний, вдень південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 24-26°.