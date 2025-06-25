Інтерфакс-Україна
Події
13:11 25.06.2025

В Україні буде тепла погода, на півночі та в центрі - короткочасні дощі, місцями грози

1 хв читати
В Україні буде тепла погода, на півночі та в центрі - короткочасні дощі, місцями грози
Фото: Pixabay

В Україні у четвер, 26 червня, очікується вночі у північній частині та більшості центральних областей, вдень на Лівобережжі короткочасний дощ, місцями гроза на решті території без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, вдень в Україні, крім західних областей, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі у західних, північних та східних областях 12-17°, на решті території 17-22°; вдень 22-27°, у південній частині та на Закарпатті 28-32°, у північних областях 19-24°.

У Києві 26 червня вночі короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 21-23°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві за весь період метеорологічних досліджень з 1881 року найвища температура вдень була 32,2° в 1939, 2021р., найнижча вночі 7,2° в 1949р.

У п'ятницю, 27 червня, без опадів, у західних, Житомирській та Вінницькій областях вдень короткочасний дощ, місцями гроза.

Вітер північно-західний, у західних, більшості північних та Вінницькій областях з переходом на південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 11-16°, на Закарпатті, півдні Одещини та в Криму до 20°; вдень 22-27°, на півдні країни та Закарпатті до 30°.

В Києві у п'ятницю без опадів. Вітер вночі північно-західний, вдень південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 24-26°.

Теги: #прогноз_погоди

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:02 23.06.2025
Дощі та грози будуть по всій Україні в найближчі дні

Дощі та грози будуть по всій Україні в найближчі дні

14:06 22.06.2025
Найближчі дні стануть теплішими, очікуються короткочасні дощі з грозами

Найближчі дні стануть теплішими, очікуються короткочасні дощі з грозами

12:21 19.06.2025
В Україні в найближчі дві доби очікуються невеликі короткочасні дощі

В Україні в найближчі дві доби очікуються невеликі короткочасні дощі

12:37 18.06.2025
В північно-східних районах України в найближчі дві доби очікуються короткочасні дощі

В північно-східних районах України в найближчі дві доби очікуються короткочасні дощі

13:14 16.06.2025
Дощі з грозами пройдуть у західних, північних та східних областях України у вівторок

Дощі з грозами пройдуть у західних, північних та східних областях України у вівторок

13:02 15.06.2025
Потепління очікується в Україні на початку тижня, у більшості областей невеликі дощі

Потепління очікується в Україні на початку тижня, у більшості областей невеликі дощі

12:51 12.06.2025
Прохолодна з короткочасними дощами та грозами погода збережеться в Україні в найближчі дні

Прохолодна з короткочасними дощами та грозами погода збережеться в Україні в найближчі дні

14:02 11.06.2025
Короткочасні дощі пройдуть в Україні в четвер, буде прохолодно

Короткочасні дощі пройдуть в Україні в четвер, буде прохолодно

13:02 09.06.2025
В Україні спека відступить, у деяких областях очікуються короткочасні дощі

В Україні спека відступить, у деяких областях очікуються короткочасні дощі

12:38 07.06.2025
У неділю в Україні очікується спека, у понеділок в окремих регіонах стане прохолодніше

У неділю в Україні очікується спека, у понеділок в окремих регіонах стане прохолодніше

ВАЖЛИВЕ

Рютте відкрив засідання Північноатлантичної ради на рівні лідерів НАТО: Ми ухвалимо історичні рішення

Глави МЗС країн Північної Європи на саміті НАТО закликали до негайного припинення вогню в Україні

Трамп підтвердив зустріч із Зеленським у середу, обговорять "очевидне"

ВАКС відклав обрання запобіжного заходу Чернишову на 26 червня

Зеленський на саміті НАТО проведе низку зустрічей, зокрема з Трампом

ОСТАННЄ

Сильний вітер у четвер може зашкодити роботі енергетичних та комунальних підприємств – Гідрометцентр

СБУ заочно повідомила про підозру головному розробнику навігації для російських ракет

Єрмак на саміті НАТО: Альянс підтримуватиме Україну надалі

З окупованої території в Україну повернувся 17-річний хлопець

"Метінвест" створив новий панцир для захисту ЗРК Patriot

Резерв МТЗ для ОСУВ "Хортиця" і "Таврія" формується коштом тилових регіонів

Прем'єрка Данії зустрілася із Зеленським, запевнила у подальшій підтримці

Рютте відкрив засідання Північноатлантичної ради на рівні лідерів НАТО: Ми ухвалимо історичні рішення

Глави МЗС країн Північної Європи на саміті НАТО закликали до негайного припинення вогню в Україні

Росія поширює фейки про необхідність вивезення побутової техніки через "мародерство" під час евакуації із Сумщини – ЦПД

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА