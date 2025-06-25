Інтерфакс-Україна
Події
12:29 25.06.2025

Росія поширює фейки про необхідність вивезення побутової техніки через "мародерство" під час евакуації із Сумщини – ЦПД

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Росія поширює фейки про необхідність вивезення побутової техніки через "мародерство" під час евакуації із Сумщини – ЦПД

Російські пропагандисти поширюють сфальсифікований скриншот повідомлення голови Сумської ОВА про евакуацію з прифронтових районів, повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України у середу.

"Російські пропагандисти поширюють сфальсифікований скриншот повідомлення голови Сумської ОВА про евакуацію з прифронтових районів. У фейковому повідомленні йдеться про те, що нібито "через почастішання випадків мародерства" мешканцям рекомендують під час евакуації вивозити з собою всі цінні речі, зокрема побутову техніку", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Як зазначають в ЦПД, в оригінальному повідомленні міститься інформація про хід евакуації з прикордонних районів та контакти штабів, які допомагають людям виїхати до безпечних районів. В ньому немає жодної згадки про "мародерство".

В ЦПД впевнені, що подібними фейками РФ намагається зірвати евакуацію цивільного населення з небезпечних районів на Сумщині. Це частина цілеспрямованої інформаційної операції Росії, спрямованої на: підрив довіри до місцевої влади та військових; породження страху за залишене майно; ускладнення евакуаційних заходів; дестабілізацію тилу в прикордонних районах.

"Це цілеспрямована тактика ворога — залишити людей під обстрілами, щоб збільшити кількість жертв серед мирного населення", — наголосили у Центрі.

Теги: #мародерство #цпд #евакуація #фейк

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