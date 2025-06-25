Через ворожий авіаудар по селу на Харківщині загинула мирна жителька

Правоохоронці задокументували наслідки авіаудару по Водяному Купʼянського району Харківської області, який ЗС РФ завдали у ніч проти середи.

"КАБ поцілив по приватному житловому сектору. Загинула 49-річна жінка. Її чоловік такого ж віку дістав поранення, його госпіталізували до лікарні", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ст. 438 КК України).