У Харкові затримали агентку РФ, яка передала військовим ЗСУ замінований скутер

Контррозвідка Служби безпеки та Національна поліція затримали агентку РФ, яка 20 червня цього року здійснила теракт проти військових ЗСУ у Харкові.

"Того дня російські спецслужбісти активували саморобний вибуховий пристрій (СВП), який був захований у багажнику скутера, коли поруч перебували двоє військових. Вибух стався біля харківського кафе, куди ворог заманив воїнів під виглядом передачі їм "волонтерського" моторолера", - йдеться у повідомленні СБУ в телеграм-каналі в середу.

За даними слідства, для підготовки злочину агресор завербував 19-річну харків’янку, яку знайшов на телеграм-каналах з пошуку роботи.

"Після вербування агентка отримала детальні інструкції від куратора на виготовлення СВП в "домашніх" умовах. Після цього вона придбала побутові хімікати, акумулятор, дроти і два телефони для дистанційного підриву. Готову вибухівку фігурантка привезла на місце стоянки скутера та заховала СВП в його багажнику", - зазначається в повідомленні.

За допомогою камери, яка була замаскована на місці спланованого теракту, російські спецслужбісти відстежили прибуття військових на локацію.

Після вчинення злочину терористка намагалася "залягти на дно", але за декілька годин після вибуху її затримали правоохоронці. Під час обшуку у неї вилучено невикористані компоненти вибухового пристрою і телефон із доказами роботи на ворога.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, який призвів до загибелі людини).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.