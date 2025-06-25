Інтерфакс-Україна
Події
10:08 25.06.2025

Рубіо на Раді НАТО-Україна: Є лише дипломатичне рішення війни в Україні

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Державний секретар США Марко Рубіо заявив під час виступу на засіданні Ради НАТО-Україна в нідерландській Гаазі у вівторок, що російсько-українська війна має лише дипломатичне вирішення і не має військового.

"Президент США Дональд Трамп чітко заявив, що війна між Росією та Україною має закінчитися. На сьогоднішньому засіданні Ради НАТО-Україна я повторив, що військового рішення немає, є лише дипломатичне", - написав Рубіо в соцмережі Х в ніч на середу.

Теги: #рубіо #нато #війна

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