Інтерфакс-Україна
Події
09:49 25.06.2025

Сибіга після засідання Ради НАТО-Україна: Потрібен більш скоординований тиск, щоб підвищити для РФ ціну війни

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Сибіга після засідання Ради НАТО-Україна: Потрібен більш скоординований тиск, щоб підвищити для РФ ціну війни
Фото: https://x.com/andrii_sybiha/

РФ є і буде екзистенційною загрозою для Європи та всієї трансатлантичної спільноти, сказав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час засідання Ради НАТО-Україна на рівні міністрів у Гаазі.

"Я повідомив союзників про нещодавні жорстокі удари Росії по Україні та відхилення мирних зусиль під керівництвом США. Потрібен більш скоординований тиск, щоб підвищити ціну війни для агресора. Москва розуміє лише мову сили. Нам потрібні нові руйнівні санкції зараз, нові інвестиції в оборону України, нове посилення протиповітряної оборони України та сміливі політичні рішення, що проектують єдність та силу", - написав Сибіга в соцмережі Х у середу за підсумками засідання.

За його словами, зараз, без зволікання, необхідно зробити рішучі та стратегічні кроки для посилення колективної оборони, які будуть ефективними "лише за умови військової сили, досвіду, технологій та стійкості України". Міністр також відзначив, що безпека України та трансатлантичного регіону є неподільною.

"Я також наголосив, що Росія, Іран та Північна Корея разом працюють над дестабілізацією міжнародного миру та безпеки в Європі, на Близькому Сході та в інфо-Тихоокеанському регіоні. Ці загрози необхідно вирішувати комплексно", - додав Сибіга.

Теги: #нато #сибіга

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