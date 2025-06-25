Інтерфакс-Україна
Події
09:45 25.06.2025

Рютте: Під час вечері у короля у Трампа був "чудовий настрій"

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Рютте: Під час вечері у короля у Трампа був "чудовий настрій"
Фото: НАТО

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте говорить, що президент США Дональд Трамп під час офіційної вечері у короля Нідерландів Віллема-Александра перебував у чудовому настрою, і знову наголошує, що США віддані статті 5 Північноатлантичного договору.

Про це він сказав у середу в Гаазі перед початком засідання Північноатлантичної ради на рівні глав держав та урядів країн-членів НАТО, відповідаючи на запитання журналістів. "(У Трампа був) Чудовий настрій, і король і королева влаштували фантастичну вечерю. Я був такий гордий сидіти в тій помаранчевій залі, яка є фактично зразковою. Я історик, тому це про історію Нідерландської республіки", - розповів Рютте.

Генсек НАТО знову висловив переконання, що "Сполучені Штати повністю віддані НАТО, повністю віддані статті 5". "І так, є також очікування, яке сьогодні справдиться, що канадці та європейці прискорять свої витрати, забезпечивши нам не лише можливість захистити себе від росіян та інших, але й зрівняти сили. І це справедливо, що ми витрачаємо стільки ж, скільки витрачають США. Найголовніше у статті 5, і добре в ній те, що чітко зазначено, що ми захищаємо один одного, коли на нас нападають", - пояснив він.

Рютте також вважає, що збільшення витрат на оборону стало можливим завдяки тому, що президентом США був обраний Дональд Трамп.

Теги: #рютте #трамп

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