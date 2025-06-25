Інтерфакс-Україна
Події
09:18 25.06.2025

В Україні знешкоджено 52 БпЛА із 71 запущеного росіянами

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В Україні знешкоджено 52 БпЛА із 71 запущеного росіянами
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Станом на 09.00 протиповітряною обороною України знешкоджено 52 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні та півночі країни.

"32 — збито вогневими засобами ураження, 20 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ", - повідомили Повітряні сили. 

Зафіксовано влучання ударних БпЛА противника у 6 локаціях на Одещині, Сумщині та Харківщині.

Як зазначається, у ніч на 25 червня (із 22.00 24 червня) противник атакував 71-м ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда - ТОТ Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Теги: #ппо #бпла_рф

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