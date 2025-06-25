Оприлюднено остаточну редакцію статуту Спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України

Статут Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України має остаточну редакцію, повідомила у дописі на Facebook заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра.

"І сьогодні можемо презентувати результат: Статут Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України — готовий. Це історичне досягнення не лише для України, а й для всієї архітектури міжнародного права. Документ, який дає реальний шанс притягнути до відповідальності тих, хто розв’язав цю війну", - написала Мудра у Facebook.

Документ опубліковано на порталі Комітету міністрів Ради Європи. Ірина Мудра навела його ключові положення:

Жодних імунітетів для агресорів.

Попри різні позиції і вкрай складні переговори — у Статуті немає жодної згадки про персональні імунітети. Навіть чинні очільники держави-агресора — так звана "Трійка" — не уникнуть відповідальності: зможуть отримати обвинувальні акти, які прокурор Трибуналу зможе публічно представити і передати їх судді попереднього провадження. Винесення вироку і заочне засудження буде можливим після того як Трійка позбудеться посад;

Повністю міжнародна юрисдикція.

Трибунал матиме міжнародну правосуб’єктність, а не статус гібридної або національної структури. Це — незалежна інституція міжнародного права, яка говоритиме від імені світу мовою міжнародного права

Злочин агресії — визначено чітко.

Основу становить стаття 8 bis Римського статуту МКС, доповнена критеріями агресивної війни з резолюції 3314 Генасамблеї ООН. Поняття — чітке. Відповідальність — невідворотна.

Співпраця з МКС, а не конкуренція.

Спецтрибунал не підриває Міжнародний кримінальний суд — він його доповнює. Провадження можуть йти паралельно, а у випадку передачі обвинуваченого до МКС — процес у Трибуналі призупиняється.

Повноцінні заочні процеси.

Окреме досягнення України — включення механізму in absentia. Це дає змогу отримувати вироки навіть без присутності обвинувачених (окрім чинної "Трійки" допоки вони на посаді) — зокрема проти політичного та військового керівництва росії (а потенційно також білорусі та КНДР).

Юридичне встановлення істини.

Створення Спецтрибуналу — це шанс на перше офіційне міжнародне визнання злочину агресії з боку рф ще з 2014 року. Його обвинувальні акти стануть юридичною правдою про те, хто почав цю війну, коли і як. Так, як це зробив Нюрнберг.

"Для мене, як для людини, яка очолювала роботу над створенням цього Трибуналу в останній рік, це — особисте. Ми пройшли через усе: сумніви, опір, компроміси, політичний тиск. Але ми зберегли головне: Справедливість — не має кордонів. І не визнає звань", - написала Мудра.

Як повідомлялося, у середу 25 червня очікується підписання Україною та Радою Європи угоди про створення Спецтрибуналу. У вівторок на позачерговому засіданні комітет міністрів РЄ мав уповноважити Генерального секретаря Ради Європи Алена Берсе підписати з Україною угоду про створення Спеціального трибуналу за злочин агресії РФ.