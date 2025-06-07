ЄБРР через зміни у статут може заблокувати "Укренерго" EUR141 млн та вимагати дострокової сплати EUR533 млн – член енергокомітету

Зміни Міністерством енергетики статуту НЕК "Укренерго" нормою про кваліфіковану більшість голосів для призначення голови правління, викликало гостру реакцію кредитора компанії – Європейського банку реконструкції та розвитку, що загрожує втраті доступу до EUR141 млн кредиту та гранту, а також достроковою сплатою вже отриманих EUR533 млн, повідомив член енергокомітету Верховної Ради Максим Хлапук ("Голос").

"Міненерго підштовхнуло "Укренерго" до справжнього, а не технічного дефолту. Зміни до статуту компанії, які Міненерго внесло для посилення свого впливу на неї, вже вдарили по фінансовій стабільності оператора критичної енергоінфраструктури. Учора ЄБРР, посилаючись на наказ Міненерго щодо змін до статуту, наголосив на своєму праві зупинити вибірку кредитних коштів та вимагати дострокового погашення вже наданої позики", – написав Хлапук у своєму Facebook у суботу, опублікувавши витяг з листа ЄБРР на адресу "Укренерго" та Міністерства фінансів України від 6 червня.

У ньому вказується на нездатність компанії своєчасно повідомити банк про будь-які зміни статуту та надати можливість прокоментувати їх.

Посилаючись на умови кредитних договорів, банк наголошує на своєму праві зупиняти вибірки коштів та надсилати відповідні повідомлення про дострокове погашення позик у зв'язку зі змінами статуту.

"Така ситуація загрожує "Укренерго" не тільки втраті доступу до подальшого фінансування ЄБРР в розмірі EUR141 млн (EUR77 млн невибраного залишку кредиту та EUR64 млн очікуваного гранту), а й необхідності дострокової сплати вже отриманих коштів у сумі EUR533 млн", – наголосив член енергокомітету Ради.

Він також зазначає, що під загрозою опинилась реструктуризація боргових зобовʼязань "Укренерго" перед власниками "зелених" облігацій сталого розвитку, під яку компанія планувала залучити $430 млн на міжнародних ринках капіталу під гарантію DFC.

"Така операція з управління боргом мала б завершитись вже на початку липня, але її успіх безпосередньо залежить від підтримки міжнародних фінансових інституцій. І, за моєю інформацією, DFC наразі призупинили будь-які дії, повʼязані із реструктуризацією "зелених" облігацій", – підкреслив Хлапук.

Як повідомлялося, 19 травня Міненерго змінило статути ТОВ "ОГТСУ" та "Укренерго" нормою про кваліфіковану більшість голосів НР для призначення керівників замість простої. Тобто за главу ОГТСУ має проголосувати чотири з п'яти членів НР (три – незалежні), за главу "Укренерго" – п'ять з сімох (четверо – незалежні).

Як прокоментував Енергореформі керівник ГС "Асоціація енергоефективності та енергозбереження", екскерівник департаменту управління державними підприємствами та корпоративними правами держави ФДМУ Олександр Візір, Міненерго як акціонер "Укренерго" мало право вносити зміни у статут компанії, і сама норма про кваліфіковану більшість голосів з правової точки зору абсолютно законна. Втім, він звернув увагу на те, в який спосіб це було зроблено. "Наприклад, наскільки мені відомо, зміни до статуту не погоджували з наглядовою радою "Укренерго", а також з кредиторами цієї компанії, що є умовою кредитних договорів у більшості випадків", – пояснив Візір у коментарі. Візір висловив переконання, що це також загальмує призначення за конкурсом голови правління "Укренерго", яке вже давно мало відбутися, оскільки члени наглядової ради – представники держави та Міненерго, як суб’єкт, що їх призначає, можуть тепер фактично блокувати кандидатури незалежних представників.

"За моєю інформацією, у незалежних представників наглядової ради і акціонера дуже різні погляди на те, хто має очолити "Укренерго". І власне, зміни до статуту у частині структури голосів для призначення керівника у розпал конкурсу дають грунт для висновків, що акціонер не може погодитися з обраними наглядовою радою кандидатами", - вважає Візір.

На його думку, Міненерго також не мало права подавати статут на реєстрацію чи уповноважувати когось це зробити, статут мав реєструвати очільник компанії Олексій Брехт, як в.о. голови правління, або людина з довіреністю від "Укренерго".

За інформацією Енергореформи, наглядова рада "Укренерго" збиралася на засідання 4 червня, але не змогла обрати голову правління.

Співрозмовники Енергореформи, знайомі з ситуацією, також звертали увагу, що Міненерго не проводило жодних консультацій з Секретаріатом Energy Community щодо змін у статут сертифікованих ним "Укренерго" та ОГТСУ, і це також викликало його негативну реакцію. Вони зазначали, що питання змін у статути операторів уже відоме європейським інституціям та кредиторам, які звернулися до Міненерго за поясненнями, і припускали, що невдовзі буде висловлена позиція. На їхню думку, Міненерго необхідно дуже ретельно комунікувати це питання з усіма стейкхолдерами і надати дуже переконливі аргументи "або відмовитися від внесених змін, щоб врятувати ситуацію".

Зі свого боку міністр енергетики України Герман Галущенко під час "Години запитань до уряду" у Верховній Раді 6 червня пояснив мету змін в статути ОГТСУ та "Укренерго" посиленням позицій керівників компаній перед НР.

"Я вважаю, що ці зміни насправді спрямовані на інше: максимально забезпечити незалежність наглядової ради і максимально забезпечити можливість працювати відповідних керівників і членів правлінь для того, щоб убезпечити їх більшістю голосів від звільнення чи прийняття інших рішень", – сказав він.

У нову наглядову раду "Укренерго", сформовану під кінець 2024 року, ввійшли Юрій Бойко, Анатолій Гулей та Олексій Нікітін як представники держави, а також незалежні члени Патрік Грейхен, Луїджі де Францискі, Ян Монтелл та Еппе Кофод, який очолив НР.

НР "Укренерго" оголосила конкурс на посаду голови правління 5 лютого 2025 року, заявки приймалися до 14 березня включно.

Шортлист із трьох кандидатів на посаду голови правління був сформований всередині квітня. До нього увійшли т.в.о. керівника компанії Олексій Брехт, її головний диспетчер та член правління Віталій Зайченко та ще один представник компанії – Іван Юрик, який займається питаннями євробондів.

У зв’язку з поданням генеральним директором ОГТСУ Дмитром Липпою заяви про дострокове припинення повноважень компанію з 10 квітня тимчасово, до завершення конкурсного відбору, очолює член дирекції, операційний директор Владислав Медведєв. Прийом заявок від учасників конкурсу на посаду наступного очільника ОГТСУ завершився 31 березня.