Інтерфакс-Україна
Події
04:20 25.06.2025

НАТО планує інвестувати в військову промисловість України - Рютте

1 хв читати

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте наголосив на планах Альянсу збільшити інвестиції у власну обороноздатність, зокрема, шляхом інвестування в українську оборонно-промислову базу (ОПБ), повідомляє "Інститут вивчення війни" (ISW) в аналітичному звіті за 24 червня.

Заяви генсека НАТО відповідають ініціативі президента США Дональда Трампа щодо того, щоб Європа взяла на себе більшу частину тягаря колективної безпеки.

"Рютте закликав країни НАТО інвестувати в українську оборонно-промислову базу (ОПБ), невикористаний потенціал якої, за оцінками Рютте, становить близько 35 мільярдів доларів, щоб запобігти скороченню країнами НАТО власних запасів і дозволити країнам НАТО і союзникам купувати зброю в Україні в майбутньому", - йдеться у звіті ISW.

Очікується, що під час саміту НАТО країни погодяться запровадити базовий показник виділення п'яти відсотків ВВП на оборонні витрати.

"Рютте заявив, що новий план оборонних інвестицій НАТО включатиме п'ятикратне збільшення інвестицій у засоби протиповітряної оборони НАТО, а також інвестиції у виробництво "тисяч" додаткових танків і бронемашин та мільйонів артилерійських боєприпасів", - пишуть аналітики ISW у звіті.

Як повідомлялося, 24-25 червня в Гаазі проходить Саміт НАТО. Засідання проходить під головуванням генерального секретаря НАТО Марка Рютте у приміщенні Всесвітнього форуму.

Джерело: https://understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-june-24-2025

Теги: #рютте #нато #зброя #інвестиції

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:10 24.06.2025
Лідери країн НАТО та партнерів, у тому числі Зеленський, прибули до короля Нідерландів на офіційну вечерю

Лідери країн НАТО та партнерів, у тому числі Зеленський, прибули до короля Нідерландів на офіційну вечерю

20:25 24.06.2025
Київський безпековий форум закликав до рішучих дій на підтримку України під час події в Гаазі

Київський безпековий форум закликав до рішучих дій на підтримку України під час події в Гаазі

17:39 24.06.2025
Зеленський на зустрічі з Рютте: Україна розраховує, що в підсумковій декларації саміту НАТО буде її підтримка у боротьбі проти РФ

Зеленський на зустрічі з Рютте: Україна розраховує, що в підсумковій декларації саміту НАТО буде її підтримка у боротьбі проти РФ

15:40 24.06.2025
Оборонний виробничий потенціал України перевищив $35 млрд – Зеленський

Оборонний виробничий потенціал України перевищив $35 млрд – Зеленський

14:47 24.06.2025
Рютте: можемо з упевненістю припустити, що в декларації саміту НАТО йтиметься про підтримку України

Рютте: можемо з упевненістю припустити, що в декларації саміту НАТО йтиметься про підтримку України

12:40 24.06.2025
На саміті Зеленський зустрінеться з лідерами Європейської групи п’яти та генсеком НАТО

На саміті Зеленський зустрінеться з лідерами Європейської групи п’яти та генсеком НАТО

12:32 24.06.2025
Рютте: ми багато вчимось, вивчаючи, що роблять українці у цій війні

Рютте: ми багато вчимось, вивчаючи, що роблять українці у цій війні

06:44 23.06.2025
Трамп заявив про знищення всіх ядерних обʼєктів в Ірані

Трамп заявив про знищення всіх ядерних обʼєктів в Ірані

20:45 20.06.2025
Обсяг підтримки ОПК на цей рік – найбільший за всі роки повномасштабної війни

Обсяг підтримки ОПК на цей рік – найбільший за всі роки повномасштабної війни

01:53 19.06.2025
Якщо Іран матиме ядерну зброю, весь світ вибухне – Трамп

Якщо Іран матиме ядерну зброю, весь світ вибухне – Трамп

ВАЖЛИВЕ

Білий дім неофіційно підтвердив намір Трампа зустрітися з Зеленським особисто - ЗМІ

До 17 зросла кількість жертв російської атаки на Дніпропетровщину, 200 постраждали

Данія виділила 500 млн крон для запуску українського оборонного виробництва на своїй території - Умєров

Для завершення війни потрібна максимальна ізоляція РФ і обмеження ціни на нафту в $30 за барель – Зеленський

До 15 зросла кількість загиблих у Дніпрі, 174 постраждали

ОСТАННЄ

25 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Двох цивільних поранено через ворожі атаки по Запоріжжю - ОВА

Москва відроджує радянську армію під виглядом змін у функціонуванні ОДКБ - ISW

П'ятеро мирних мешканців Куп’янська постраждали внаслідок нічного авіаудару росіян - Синєгубов

Одна людина постраждала через атаку російських дронів по Харкову - мер

Арахамія та Гетманцев внесли в Раду з Міноборони пакет законопроєктів про Defence City з пільгами для ОПК

Конкурсна комісія голосами іноземних членів рекомендує на посаду глави БЕБ представника НАБУ Цивінського

Конкурсна комісія голосами іноземних членів рекомендує на посаду глави БЕБ представника НАБУ Цивінського

Білий дім неофіційно підтвердив намір Трампа зустрітися з Зеленським особисто - ЗМІ

Сили оборони відбили з початку доби 122 ворожі атаки - Генштаб

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА