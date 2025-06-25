НАТО планує інвестувати в військову промисловість України - Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте наголосив на планах Альянсу збільшити інвестиції у власну обороноздатність, зокрема, шляхом інвестування в українську оборонно-промислову базу (ОПБ), повідомляє "Інститут вивчення війни" (ISW) в аналітичному звіті за 24 червня.

Заяви генсека НАТО відповідають ініціативі президента США Дональда Трампа щодо того, щоб Європа взяла на себе більшу частину тягаря колективної безпеки.

"Рютте закликав країни НАТО інвестувати в українську оборонно-промислову базу (ОПБ), невикористаний потенціал якої, за оцінками Рютте, становить близько 35 мільярдів доларів, щоб запобігти скороченню країнами НАТО власних запасів і дозволити країнам НАТО і союзникам купувати зброю в Україні в майбутньому", - йдеться у звіті ISW.

Очікується, що під час саміту НАТО країни погодяться запровадити базовий показник виділення п'яти відсотків ВВП на оборонні витрати.

"Рютте заявив, що новий план оборонних інвестицій НАТО включатиме п'ятикратне збільшення інвестицій у засоби протиповітряної оборони НАТО, а також інвестиції у виробництво "тисяч" додаткових танків і бронемашин та мільйонів артилерійських боєприпасів", - пишуть аналітики ISW у звіті.

Як повідомлялося, 24-25 червня в Гаазі проходить Саміт НАТО. Засідання проходить під головуванням генерального секретаря НАТО Марка Рютте у приміщенні Всесвітнього форуму.

Джерело: https://understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-june-24-2025