Двох цивільних поранено через ворожі атаки по Запоріжжю - ОВА

Двоє людей зазнали поранень внаслідок нічної атаки ворога по Запоріжжю, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров в Телеграм.

Росіяни нанесли по Запоріжжю 4 удари.

"Ворог атакував місто після опівночі. Поцілив по приватному сектору. Пошкоджені будинки, господарчі споруди та автівки. Дістали поранень двоє чоловіків - 31 та 35 років. Один з постраждалих госпіталізований. Його стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Пораненому надають усю необхідну допомогу", - написав Федоров.

Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/21144