Інтерфакс-Україна
Події
04:02 25.06.2025

Двох цивільних поранено через ворожі атаки по Запоріжжю - ОВА

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Двоє людей зазнали поранень внаслідок нічної атаки ворога по Запоріжжю, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров в Телеграм.

Росіяни нанесли по Запоріжжю 4 удари.

"Ворог атакував місто після опівночі. Поцілив по приватному сектору. Пошкоджені будинки, господарчі споруди та автівки. Дістали поранень двоє чоловіків - 31 та 35 років. Один з постраждалих госпіталізований. Його стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Пораненому надають усю необхідну допомогу", - написав Федоров.

Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/21144

Теги: #запоріжжя #постраждалі #атаки

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