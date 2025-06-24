Інтерфакс-Україна
Події
23:44 24.06.2025

Конкурсна комісія голосами іноземних членів рекомендує на посаду глави БЕБ представника НАБУ Цивінського

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Комісія з проведення конкурсу на зайняття посади директора Бюро економічної безпеки (БЕБ) рекомендує уряду кандидатуру Олександра Цивінського, який був керівником підрозділу детективів НАБУ.

Згідно із відеотрансляцією, за нього проголосували три іноземних члени комісії, тоді як українські представники віддали свої голоси двом іншим кандидатам – Михайло Буртовому та Олегу Борисенко.

Перед початком остаточного голосування представник МВС Юрій Пономаренко повідомив про підтвердження Службою безпеки України (СБУ) наявності родинних зв’язків із громадянами Росії у трьох кандидатів: Віктора Дубовика, Олександра Скомарова та Олександра Цивінського.

В той же час іноземний представник – експерт із запобігання корупції Проєкту ЄС у зміцненні сталості Інтегрованого управління кордонами в Україні (EU4IBMResilience) Донатас Маласкевічюс зазначив, що у листі СБУ, який надійшов до комісії лише у вівторок, зазначається необхідність подальших перевірок для встановлення ризиків, а отже наразі поточних ризиків не існує.

Голова комісії, міжнародна експертка з питань антикорупційної реформи для Єврокомісії, Світового банку, ПРООН, ОЕСР Лаура Стефан додала, що всі ці кандидати займали й займають важливі посади в Україні й напевно проходили необхідні перевірки.

Борисенко після голосування ще раз намагався поставити під сумнів остаточне рішення комісії щодо Цивінського, як переможця, бо по три голоси набрали ще й два інших кандидати, але голова комісії ще раз підтвердила рішення щодо рекомендації уряду тільки одного переможця, бо голоси іноземних членів комісії в такій ситуації переважають.

Як повідомлялося, напередодні у попередньому голосуванні, коли була відсутня представниця Мінфіну Тетяна Мацелик, по три голоси іноземних представників набрали два кандидати – Цивінський та Руслан Даменцов, що працював у Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) на посаді детектива і старшого детектива.

До складу комісії за пропозиціями міжнародних та іноземних організацій також входив засновник і виконавчий директор Фундації доброчесності та притулку, засновник і виконавчий директор/старший консультант The Wasserstrorri Group Джеймс Вассерстр, а від української сторони був представник Мінекономіки Олег Гіляка.

Як повідомлялось, 8 червня, члени комісії від України пропонували призупинити конкурс через отримання листа від СБУ щодо підозри трьох кандидатів у зв’язках з РФ та просили надати службі більше часу на розслідування. Три міжнародні члени комісії проголосували за продовження конкурсу, а оскільки, за законом, їх голоси переважають - через 24 години конкурс мав продовжитись.

Пізніше, 9 червня, члени комісії від України не прийшли на засідання, чим зірвали кворум. В результаті остаточні співбесіди з 16 кандидатами замість 8-10 червня пройшли 21-23 червня.

Конкурс проводиться в рамках ухваленого Радою 29 червня 2024 року закону №10439 про перезавантаження БЕБ, що передбачає конкурсний відбір нового керівника за участю експертів, делегованих міжнародними партнерами, а також атестацію працівників Бюро протягом року після призначення нового директора.

Обрання глави БЕБ за результатами конкурсу до липня цього року є умовою програми розширеного фінансування з Міжнародним валютним фондом, який планує розглянути виділення чергового траншу за нею наприкінці цього тижня.

Джерело: https://www.youtube.com/live/X3o9GhirYxY

Теги: #беб #конкурс

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