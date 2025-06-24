Наступні санкції ЄС завдадуть шкоди військовому бюджету Путіна - Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч з верховною представницею Європейського союзу з закордонних справ Каєю Каллас, про результати якої міністр написав на платформі X у вівторок.

"Ми обговорили наступні кроки ЄС щодо посилення санкційного тиску на Росію. Ми очікуємо, що вони будуть дійсно сильними і завдадуть шкоди військовому бюджету Путіна", - повідомив Сибіга на X.

Також співрозмовники торкнулися питання вступу України до ЄС. Андрій Сибіга підкреслив, що Україна виконала всі вимоги для відкриття першого переговорного кластеру, і що "те, що одна країна перешкоджає цьому процесу, є неприйнятним".

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/1937568957205987465