Інтерфакс-Україна
Події
22:24 24.06.2025

Зеленський та Макрон обговорили поставки винищувачів "Міраж" та інвестиції в виробництво дронів

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Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з президентом Франції Емманюелем Макроном на полях саміту НАТО в Гаазі, про що повідомив в офіційному телеграм-каналі у вівторок.

Метою зустрічі,за словами Зеленського було "скоординувати спільні наступні кроки та обговорити дипломатичну роботу заради тиску на Росію".

"Обговорили можливість розширити наш повітряний флот додатковими "міражами", а також співвиробництво та інвестиції в дрони-перехоплювачі. Робимо разом із Францією все, щоб краще захистити українське небо. Розраховуємо на хороші рішення в найближчому майбутньому", - написав Зеленський у Телеграм.

Також спірозмовники обговорили розвиток коаліції охочих, очікування від саміту НАТО та запровадження жорсткіших санкцій проти Росії.

"Реальний удар по російській фінансовій машині можуть нанести саме справедливі прайскепи на нафту та газ", - зазначив Зеленський.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/14856

Теги: #зустріч #макрон #франція #зеленський

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