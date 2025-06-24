Інтерфакс-Україна
Події
17:39 24.06.2025

Зеленський на зустрічі з Рютте: Україна розраховує, що в підсумковій декларації саміту НАТО буде її підтримка у боротьбі проти РФ

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Зеленський на зустрічі з Рютте: Україна розраховує, що в підсумковій декларації саміту НАТО буде її підтримка у боротьбі проти РФ

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, під час якої скоординував з ним кроки в межах саміту НАТО і зазначив, що Україна розраховує на те, що в підсумковій декларації саміту будуть сигнали щодо подальшої підтримки українців у боротьбі проти російської агресії.

"Лідери скоординували кроки в межах саміту та обговорили спільні очікування від його результатів. Володимир Зеленський наголосив, що РФ продовжує свій ракетно-дроновий терор проти цивільної інфраструктури та людей. Тому одним із головних фокусів обговорення було посилення ППО та підтримка розвитку вітчизняного оборонного виробництва з боку країн – членів НАТО. Крім того, ішлося про доступ партнерів – членів Північноатлантичного альянсу до закупівель зброї", - повідомляється на сайті голови Української держави.

Рютте в свою чергу наголосив, що цьогорічний захід є продовженням саміту НАТО у Вашингтоні 2024 року, на якому було ухвалене рішення про те, що шлях України до Альянсу незворотний.

Зеленський подякував за запрошення на саміт Північноатлантичного альянсу. "Це чіткий сигнал, що Україна – серед пріоритетів порядку денного НАТО", - відзначається в повідомленні.

Теги: #рютте #саміт_нато #зеленський

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