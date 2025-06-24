Інтерфакс-Україна
Події
17:06 24.06.2025

Генштаб ЗСУ: на покровський напрямок припадає більше третини всіх атак окупантів

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На всій лінії фронту з початку доби та станом на 16:00 зафіксовано 77 бойових зіткнень, найбільш активні бойові дії противник вів на покровському напрямку російські війська 26 разів намагались потіснити Сили оборони, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

"На покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 26 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Малинівка, Мирне, Миролюбівка, Лисівка, Удачне, Чугуєве, Сергіївка, Новомиколаївка, Котлярівка, Олексіївка, Дачне та в бік населених пунктів Полтавка і Володимирівка. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 24 атаки. Два боєзіткнення досі тривають. Втрати ворога уточнюються", йдеться у повідомленні Генштабу у телеграмі у вівторок

За даними Генштабу, загалом від початку доби відбулося 77 бойових зіткнень.

Зазначається, що від обстрілів з території РФ постраждали прикордонні населені пункти: Гарбузи Харківської області; Тимоновичі, Хрінівка Чернігівської області; Мар’їне, Дмитрівка, Порозок, Велика Писарівка, Мезенівка, Їздецьке, Бачівськ Сумської області.

Повідомляється, що на північно-слобожанському і курському напрямках з початку доби активних наступальних дій не зафіксовано, проте противник здійснив 96 артилерійських обстрілів. На південно-слобожанському напрямку ворог п’ять разів штурмував позиції ЗСУ поблизу населених пунктів Вовчанськ та Кам’янське – на даний час ворожі атаки відбито. Авіаударів зазнали Вовчанські Хутори, Артільне та Зибине.

На куп’янському напрямку противник тричі намагався просунутися поблизу Степової Новоселівки, Кругляківки та в бік Піщаного – був зупинений нашими захисниками.

На лиманському напрямку росармія атакувала десять разів, поблизу населених пунктів Колодязі, Торське та в бік Зеленої Долини, Шандриголового, Греківки, Дружелюбівки. Три боєзіткнення тривають. На сіверському напрямку наші захисники відбили дві ворожі атаки в районі Григорівки.

Чотири атаки ворожих підрозділів відбили наші воїни на краматорському напрямку в районах Часового Яру, Ступочок та в напрямку Білої Гори. Ще одне боєзіткнення триває.

На торецькому напрямку противник атакував вісім разів, неподалік Торецька, Неліпівки, в напрямках Русиного Яру та Яблунівки. Наразі точиться одне боєзіткнення.

На новопавлівському напрямку агресор дев’ять разів атакував поблизу населених пунктів Веселе, Новосілка, Шевченко, Вільне Поле – в бік Новополя, Запоріжжя, Комара. Досі продовжуються п’ять боєзіткнень. На гуляйпільському напрямку некерованими ракетами було атаковано Малинівку. Активних наступальних дій противника не фіксувалося. На оріхівському напрямку окупанти за підтримки авіації наступали в районі Кам’янського. Всього на напрямку відбулося одне боєзіткнення.

На Придніпровському напрямку ворог тричі атакував позиції Сил оборони, крім того – завдав авіаудару по населеному пункту Одрадокам’янка.

На інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала.

 

Теги: #генштаб_зсу #війна

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