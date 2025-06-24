Інтерфакс-Україна
Події
14:04 24.06.2025

ДБР затримало військовослужбовця, який намагався організувати канал втечі за кордон для СЗЧшників

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ДБР затримало військовослужбовця, який намагався організувати канал втечі за кордон для СЗЧшників

Працівники Державно бюро розслідувань (ДБР) за сприяння Держприкордонслужби затримали військовослужбовця, який намагався налагодити схему незаконного переправлення до Молдови військових, що самовільно залишили частини, повідомляє ДБР.

"У квітні 2025 року фігурант вирішив утекти за кордон та звернувся до посадовця прикордонної служби з пропозицією надати інформацію про графіки чергувань нарядів і посприяти йому у переправленні через річку Дністер на гумовому човні", - йдеться в повідомленні Бюро в телеграм-каналі у вівторок.

За інформацією відомства, за це він запропонував $2,5 тис.

"У разі вдалої втечі обіцяв привести ще клієнтів — військових, які перебувають у статусі СЗЧ", - зазначається в повідомленні.

Однак, як наголошують в ДБР, прикордонник повідомив про протиправну пропозицію правоохоронцям і військовослужбовця затримали під час передачі коштів.

Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369 КК України.

Теги: #дбр

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