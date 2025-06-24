Інтерфакс-Україна
Події
13:59 24.06.2025

Кількість загиблих у Дніпрі зросла до 7, постраждалих до 70 – ОВА

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Кількість загиблих у Дніпрі зросла до 7, постраждалих до 70 – ОВА

Кількість загиблих у Дніпрі внаслідок ворожої ракетної атаки зросла до семи, постраждалих - до 70, у Самарі до 9 збільшилась кількість постраждалих, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"У Дніпрі число жертв російської атаки зросло до семи. Постраждалих близько 70. Серед них десятеро дітей. П’ять поранених – "важкі". Лікарі роблять все можливе", - написав він у телеграмі у вівторок.

"Цифри ще уточнюються. На жаль, кількість людей, яких зачепила ця атака, постійно зростає. Втім, їх могло бути в рази більше. Дуже багато з тих, хто знаходився в зоні ураження, у момент удару були в укритті. Це врятувало десятки життів", - зазначив Лисак.

За даними ОВА, у Самарі, як і раніше, відомо про двох загиблих. Кількість постраждалих зросла з трьох до дев'яти, більшість госпіталізовані. Четверо людей у важкому стані.

Раніше повідомлялось, що армія РФ завдала удару по місту Дніпро, пролунала серія вибухів.

За повідомленням телеграм-каналів, ворог застосував щонайменше чотири "Іскандер-М" з Таганрогу. Ворог пошкодив поїзд №52 Одеса-Запоріжжя, який знаходився поблизу влучання.

 

Теги: #дніпро #постраждалі #загиблі

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