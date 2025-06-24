Чернетки, які учасники НМТ примудряються виносити з тестування, є найчастішим джерелом витоків завдань - директорка УЦОЯО

Директорка Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяна Вакуленко заявляє, що чернетки, які учасники національного мультипредметного тесту (НМТ) примудряються виносити з тестування, є найчастішим джерелом витоків завдань.

"З цього року ми забираємо в учасників чернетки. Відтак учасники втрачають змогу переписувати повністю умови завдань і потім їх поширювати. Але, на жаль, це не завжди працює. Ми бачимо деяких учасників, які набирають дуже багато чернеток, і одну з них примудряються якось приховувати. І це є найчастіше джерело таких витоків (завдань НМТ - ІФ-У)", - сказала Вакуленко на брифінгу у вівторок в Києві.

В то й же час, вона зазначила, що якщо говорити про тестування з історії України, де завдання є комплексними, містять великі фрагменти текстового чи картографічного матеріалу, то переписані з чернеток завдання часто стають далекими від реальних.

Крім того, вона підкреслила, що таке розповсюдження тестових завдань навряд впливає на учасників цьогорічного НМТ, так як тестові добірки, яких більше 20 з кожного предмету, в межах одного року оцінювання є унікальними.

"Тобто, не буває так, щоби тестові завдання або тестові добірки повторювалися в цьому році. У тестах ми використовуємо до 20% тестових завдань минулих років. Це є інструмент, щоб тести були подібними за складністю, а по-друге ми підтримуємо тих вступників, які цільово готуються до оцінювання, розв'язують завдання попередніх років, і докладають зусиль, щоб підготуватися до тесту", - додала Вакуленко.

Директорка УЦОЯО заявила, що практика забирати чернетки буде продовжена, також в наступні роки буде продовжено контроль, щоб учасники не проносили на тестування мобільні телефони.

Як повідомлялося, у 2025 році НМТ включає тестування з обов'язкових навчальних предметів: "українська мова", "математика", "історія України" та навчального предмета за вибором ("іноземна мова", "біологія", "географія", "фізика", "хімія", "українська література"). НМТ з історії України охоплюватиме весь курс історії з найдавніших часів до сьогодення. Тестування відбуватиметься під час основних і додаткових сесій. Основні відбуватимуться протягом 14 травня - 25 червня; додаткові - 14-25 липня.

Раніше УЦОЯО спростовував поширену в соціальних мережах інформацію про зміст НМТ з історії України, про складність і "відірваності від реальності" НМТ з математики, про надмірну складність НМТ з англійської мови, а також заявив, що жодна з добірок тестових завдань НМТ з англійської мови не містить запитань IELTS чи інших міжнародних тестів.