Інтерфакс-Україна
Події
13:32 24.06.2025

Єрмак і Рубіо обговорили підготовку до зустрічі Зеленського та Трампа

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Єрмак і Рубіо обговорили підготовку до зустрічі Зеленського та Трампа
Фото: сайт Президента України

З Гааги керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів розмову з державним секретарем США та виконувачем обовʼязків радника з нацбезпеки президента США Марко Рубіо.

"Обговорили підготовку до майбутньої зустрічі президента Володимира Зеленського з лідером США Дональдом Трампом. Приділили увагу питанням структури зустрічі, порядку денному та ключовим питанням для обговорення", - написав Єрмак у телеграм-каналі у вівторок.

Окрім того, сторони обговорили гуманітарний трек, обміни полоненими, повернення викрадених Росією дітей.

"Обміни полоненими та цивільними наразі є ключовим досягненням зустрічей з росіянами у Стамбулі. Але цього недостатньо і це не впливає на завершення війни. росія продовжує зривати мирний процес. Домовилися продовжувати конструктивну роботу", - зазначив керівник ОП.

Теги: #гаага #єрмак #рубіо

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