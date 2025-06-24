Рютте: ми багато вчимось, вивчаючи, що роблять українці у цій війні

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте стверджує, що союзники виносять багато уроків з війни, яку проти України веде Росія.

У вівторок в Гаазі під час виступу в рамках Громадського форуму, відповідаючи на запитання, чи є якісь уроки для союзників з війни в Україні, Рютте сказав: "Величезні. Багато. Отже, зараз у нас є спільна організація в Польщі, JTAC, яка фіксує всі уроки війни, і, звичайно, ми вивчаємо кожного дня, що роблять українці".

Разом з тим він вказав, що і росіяни "копіюють за два-три тижні те, що роблять українці" "Тож це цикл навчання, який в основному займає два-три тижні. Це змушує нас у НАТО та в кожній країні-союзниці дійсно переглянути, продумати всі наші основні оборонні концепції порівняно з тим, що було три з половиною роки тому, отже, це по-перше. По-друге, не забувайте, що Україна є одним з найбільших виробників озброєння в Європі. Вона має величезну оборонно-промислову базу. Проблема полягає в тому, що існує невикористаний потенціал близько 35 млрд доларів, який вони все ще могли б розвивати", - розповів Рютте.

У цьому зв’язку генсек дав позитивну оцінку Данії та Литві, які "також інвестують в оборонно-промислову базу в Україні, щоб Україна могла виробляти зброю, необхідну для ведення війни". "Це також допомагає їм економічно. Це допомагає їм у довгостроковій перспективі, тому що оборонно-промислова база залишиться там і після війни, звичайно, для європейців та інших союзників", - деталізував він.