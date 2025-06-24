Інтерфакс-Україна
Події
12:32 24.06.2025

Рютте: ми багато вчимось, вивчаючи, що роблять українці у цій війні

2 хв читати
Рютте: ми багато вчимось, вивчаючи, що роблять українці у цій війні

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте стверджує, що союзники виносять багато уроків з війни, яку проти України веде Росія.

У вівторок в Гаазі під час виступу в рамках Громадського форуму, відповідаючи на запитання, чи є якісь уроки для союзників з війни в Україні, Рютте сказав: "Величезні. Багато. Отже, зараз у нас є спільна організація в Польщі, JTAC, яка фіксує всі уроки війни, і, звичайно, ми вивчаємо кожного дня, що роблять українці".

Разом з тим він вказав, що і росіяни "копіюють за два-три тижні те, що роблять українці" "Тож це цикл навчання, який в основному займає два-три тижні. Це змушує нас у НАТО та в кожній країні-союзниці дійсно переглянути, продумати всі наші основні оборонні концепції порівняно з тим, що було три з половиною роки тому, отже, це по-перше. По-друге, не забувайте, що Україна є одним з найбільших виробників озброєння в Європі. Вона має величезну оборонно-промислову базу. Проблема полягає в тому, що існує невикористаний потенціал близько 35 млрд доларів, який вони все ще могли б розвивати", - розповів Рютте.

У цьому зв’язку генсек дав позитивну оцінку Данії та Литві, які "також інвестують в оборонно-промислову базу в Україні, щоб Україна могла виробляти зброю, необхідну для ведення війни". "Це також допомагає їм економічно. Це допомагає їм у довгостроковій перспективі, тому що оборонно-промислова база залишиться там і після війни, звичайно, для європейців та інших союзників", - деталізував він.

Теги: #гаага #рютте #саміт_нато

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:40 24.06.2025
На саміті Зеленський зустрінеться з лідерами Європейської групи п’яти та генсеком НАТО

На саміті Зеленський зустрінеться з лідерами Європейської групи п’яти та генсеком НАТО

12:21 24.06.2025
Сибіга та Кубіліюс домовилися про подальшу координацію та роботу над посиленням потенціалу України

Сибіга та Кубіліюс домовилися про подальшу координацію та роботу над посиленням потенціалу України

12:04 24.06.2025
Рютте: ситуація на Близькому сході не відвела на другий план війну РФ проти України

Рютте: ситуація на Близькому сході не відвела на другий план війну РФ проти України

11:01 24.06.2025
Зеленський планує зустрітися з Трампом на саміті НАТО

Зеленський планує зустрітися з Трампом на саміті НАТО

10:59 24.06.2025
В Гаазі розпочинається саміт НАТО

В Гаазі розпочинається саміт НАТО

17:51 23.06.2025
Рютте наголосив на незворотності шляху України до НАТО

Рютте наголосив на незворотності шляху України до НАТО

17:50 23.06.2025
Рютте: в декларації гаазького саміту будуть важливі формулювання щодо України

Рютте: в декларації гаазького саміту будуть важливі формулювання щодо України

17:29 23.06.2025
Рютте: саміт ухвалить рішення, які зроблять НАТО сильнішим

Рютте: саміт ухвалить рішення, які зроблять НАТО сильнішим

16:52 23.06.2025
Рютте: найбільшою та безпосередньою загрозою залишається Росія

Рютте: найбільшою та безпосередньою загрозою залишається Росія

16:35 23.06.2025
Рютте: на саміті в Гаазі союзники підтвердять незмінну підтримку Україні

Рютте: на саміті в Гаазі союзники підтвердять незмінну підтримку Україні

ВАЖЛИВЕ

На саміті Зеленський зустрінеться з лідерами Європейської групи п’яти та генсеком НАТО

Мер Дніпра Філатов повідомив про одного загиблого внаслідок ворожої атаки

У Дніпрі є загиблі та постраждалі після ворожої атаки балістикою – Лисак

Ворог атакував Дніпро, пролунала серія вибухів - ОВА

В Гаазі розпочинається саміт НАТО

ОСТАННЄ

Шмигаль доручив пришвидшити запуск Реєстру забруднених територій вибухонебезпечними предметами

Окупанти завдали удару БпЛА по навчальному центру Сухопутних військ, є поранений – ЗСУ

Директорка УЦОЯО Вакуленко: якщо вступник не здатний виконати завдання на рівні 5-7 класів, то потрібно дещо почекати з вищою освітою

Дощова погода збережеться на сході та півночі Україні в найближчі дні, місцями грози

Зеленський прибув до резиденції прем’єр-міністра Нідерландів

В Україні вже працевлаштовано 1,4 тис. фахівців із супроводу ветеранів війни - Мінветеранів

Ракетний удар Росії пошкодив поїзд Одеса-Запоріжжя на Дніпропетровщині, без жертв

Мер Дніпра Філатов повідомив про одного загиблого внаслідок ворожої атаки

Ліна Костенко долучилася до відкритого звернення до влади щодо перепризначення Кременя на посаду мовного омбудсмена

У Дніпрі є загиблі та постраждалі після ворожої атаки балістикою – Лисак

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА