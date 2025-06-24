Мер Дніпра Філатов повідомив про одного загиблого внаслідок ворожої атаки

Російські окупаційні війська завдали ракетного удару по місту Дніпро, попередньо відомо про одного загиблого, є руйнування. повідомив мер Дніпра Борис Філатов.

"Після чергового ворожого обстрілу у Дніпрі постраждали 14 шкіл та дитячих садків. Понівечило також міську лікарню та поліклініку. Є значні руйнування у приватному секторі. Попередньо є один загиблий. Також уже підтверджено, що зачепило й поїзд №52 Одеса-Запоріжжя", - написав він у телеграм у вівторок опівдні.