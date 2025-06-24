Інтерфакс-Україна
Події
10:30 24.06.2025

СБУ затримала неповнолітнього агента ФСБ, який за завданням ворога наводив російські ракети по Дніпру та Полтавщині

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СБУ затримала неповнолітнього агента ФСБ, який за завданням ворога наводив російські ракети по Дніпру та Полтавщині
Фото: https://t.me/SBUkr/

Військова контррозвідка Служби безпеки України затримала агента ФСБ, який коригував повітряні атаки рф по Силах оборони у Полтавській та Дніпропетровській областях.

Як повідомляє СБУ в телеграм-каналі у вівторок, за матеріалами справи, фігурантом виявився 16-річний мешканець Дніпра, якого російська спецслужба втягнула у злочинну діяльність в обмін на обіцянку "легких грошей". Його завербували, коли фігурант шукав заробіток у Телеграм-каналах.

На замовлення російської спецслужби агент розвідував локації українських військ на території обох регіонів.

Щоб виконати вороже завдання, юнак об’їжджав місцевість на рейсових автобусах та фіксував потенційні "цілі" на камеру свого телефону.

Одразу після таких "вилазок" фігурант месенджером направляв куратору фотозвіт з координатами "потрібних" об’єктів на гугл-карті.

За координатами агента окупанти планували здійснити нову серію ракетно-дронових ударів по Україні.

Співробітники СБУ зірвали ворожі наміри і затримали неповнолітнього агента "на гарячому", коли він шпигував біля військового об’єкта в Дніпрі.

У затриманого вилучено телефон із доказами його співпраці з ворогом.

Також військова контррозвідка СБУ провела комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури.

Теги: #агент_фсб #сбу

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